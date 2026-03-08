LIVE Paolini-Tomljanovic, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’australiana sulla strada verso gli ottavi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’incontro valido per il terzo turno del WTA1000 di Indian Wells 2026 tra Jasmine Paolini e l’australiana Ajla Tomljanovic. L’azzurra ha come obiettivo la qualificazione agli ottavi di finale e ritrovare fiducia in un 2026 avaro di soddisfazioni.

La toscana ha fatto fatica finora a trovare continuità nel proprio tennis, non riuscendo ad avere quel rendimento dell’ultimo biennio. Tanti errori nello scambio che hanno portato anche a perdere fiducia nelle varie esecuzioni. La partita contro l’aussie, sulla carta, dovrebbe essere alla portata, ma dipenderà tanto dal rendimento di Jasmine.

La resa del servizio, in questo senso, sarà determinante nell’economia della partita. Un colpo con cui Paolini ha faticato non poco a trovare la quadra, come anche la sfida del secondo round contro la russa naturalizza austriaca Anastasia Potapova ha dimostrato.

Se si fa un ragionamento sui precedenti, il bilancio è di 1-0 in favore di Paolini. L’unico riferimento è al Roland Garros dell’anno passato, quando l’azzurra si impose con un doppio 6-3 e con margine rispetto all’australiana. Da capire se il rendimento sul cemento possa dare una mano ad Ajla.

La partita dell'azzurra sarà la seconda sul campo-3, il cui programma inizia alle 19:00 italiane.