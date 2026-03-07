Startlist superG Val di Fassa 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane

Domenica 8 marzo, in Val di Fassa (Italia) si chiuderà la tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: in programma il superG femminile, che scatterà alle ore 10.45. Saranno al cancelletto di partenza 57 atlete in rappresentanza di 14 Paesi.

In casa Italia saranno 10 le azzurre al via della gara odierna: Elena Curtoni partirà con l’8, Laura Pirovano col 13, Sofia Goggia col 14, Roberta Melesi col 18, Nicol Delago col 23, Sara Allemand col 32, Asja Zenere col 33, Sara Thaler col 42, Nadia Delago col 54 ed Ilaria Ghisalberti col 54.

Per il superG femminile della Val di Fassa (Italia) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

Domenica 8 marzo

Ore 10.45 SuperG femminile – Diretta tv su Rai 2 HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

1 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

2 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

3 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

4 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

5 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

6 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

7 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

8 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

9 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

10 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

11 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic

12 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

13 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

14 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

15 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

16 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol

17 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

18 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

19 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

20 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head

21 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

22 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

23 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

24 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

25 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

26 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head

27 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

28 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head

29 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

30 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol

31 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

32 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA Rossignol

33 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

34 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle

35 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol

36 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic

37 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle

38 56509 GRILL Lisa 2000 AUT Head

39 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol

40 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head

41 516799 MATHIS Jasmin 2004 SUI Head

42 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol

43 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head

44 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic

45 56426 NUSSBAUMER Vanessa 1998 AUT Head

46 56507 SCHILCHER Anna 2000 AUT Head

47 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head

48 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

49 155994 NOVAKOVA Barbora 2002 CZE Kaestle

50 426323 WEMBSTAD Inni Holm 2000 NOR Head

51 516773 ZURLINDEN Daria 2004 SUI Head

52 198411 MEYER Garance 2004 FRA Dynastar

53 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

54 6295352 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA Head

55 198163 CHEVRIER Axelle 2001 FRA Atomic

56 25222 CAMINAL SANTURE Jordina 2003 AND Head

57 115279 SCHWENCKE Matilde 2003 CHI