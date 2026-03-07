Startlist slalom Kranjska Gora 2026: orari, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani

Domenica 8 marzo, a Kranjska Gora, in Slovenia, terminerà la tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: in programma lo slalom maschile, con la prima manche che scatterà alle ore 9.30. Saranno al cancelletto di partenza 72 atleti in rappresentanza di 21 Paesi. La seconda manche, con inversione dei migliori 30, prenderà il via alle ore 12.30.

Saranno nel complesso sette gli italiani al via della prima manche dello slalom maschile di Kranjska Gora: Alex Vinatzer partirà col 12, Tommaso Sala col 21, Tobias Kastlunger col 39, Edoardo Saracco col 49, Tommaso Saccardi col 50, Matteo Canins col 52 e Corrado Barbera col 68.

Per lo slalom maschile di Kranjska Gora (Slovenia) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

Domenica 8 marzo

Ore 9.30 1a manche slalom maschile di Kranjska Gora (Slovenia) – Diretta tv su Rai Sport HD

Ore 12.30 2a manche slalom maschile di Kranjska Gora (Slovenia) – Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

1 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

2 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic

3 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer

4 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer

5 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

6 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

7 6190543 RASSAT Paco 1998 FRA Head

8 202451 STRASSER Linus 1992 GER Head

9 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN Fischer

10 54170 MATT Michael 1993 AUT Blizzard

11 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Atomic

12 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic

13 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Head

14 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic

15 6190558 AMIEZ Steven 1998 FRA Rossignol

16 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

17 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

18 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR Fischer

19 511996 YULE Daniel 1993 SUI Atomic

20 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head

21 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA Dynastar

22 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO Rossignol

23 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR Head

24 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

25 422899 SANDVIK Oscar Andreas 2004 NOR Head

26 512353 ITEN Matthias 1999 SUI Head

27 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Fischer

28 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head

29 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer

30 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA Head

31 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer

32 380361 RODES Istok 1996 CRO Voelkl

33 221223 MAJOR Billy 1996 GBR Head

34 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol

35 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER Voelkl

36 54348 PERTL Adrian 1996 AUT Atomic

37 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica

38 491879 SALARICH BAUCELLS Joaquim 1994 ESP Rossignol

39 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head

40 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

41 422873 GRAHL-MADSEN Hans 2003 NOR Head

42 6191340 AZZOLIN Antoine 2003 FRA Dynastar

43 54630 STURM Joshua 2001 AUT Atomic

44 6190909 DESGRIPPES Hugo 2000 FRA Dynastar

45 6191203 AULNETTE Auguste 2002 FRA Salomon

46 54447 RUELAND Simon 1997 AUT Fischer

47 6532163 SEYMOUR Jett 1998 USA Atomic

48 422893 BRAEKKEN Theodor 2004 NOR Atomic

49 6294499 SARACCO Edoardo 2003 ITA Head

50 6293764 SACCARDI Tommaso 2001 ITA Nordica

51 6531936 WINTERS Luke 1997 USA Fischer

52 6292914 CANINS Matteo 1998 ITA Nordica

53 6533230 PUCKETT Cooper 2003 USA Head

54 180889 POHJOLAINEN Jesper 2001 FIN Head

55 512138 SIMONET Sandro 1995 SUI Nordica

56 54767 GREBER Jakob 2003 AUT Head

57 502433 HANSSON William 2001 SWE Rossignol

58 491853 del CAMPO HERNANDEZ Juan 1994 ESP Atomic

59 202615 TREMMEL Anton 1994 GER Fischer

60 6301077 AIHARA Shiro 2001 JPN Atomic

61 512396 LUETOLF Joel 2000 SUI Dynastar

62 502502 HOFSTEDT Adam 2002 SWE Head

63 40656 McADAM Hugh 2000 AUS Head

64 221605 CARRICK-SMITH Luca 2005 GBR Dynastar

65 104697 WALLACE Liam 1999 CAN Rossignol

66 54233 LEITGEB Richard 1994 HUN Salomon

67 390044 LAINE Tormis 2000 EST Voelkl

68 6294327 BARBERA Corrado 2002 ITA Fischer

69 380401 LJUTIC Tvrtko 2002 CRO Atomic

70 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA Rossignol

71 221674 CARRICK-SMITH Zak 2007 GBR Dynastar

72 561489 OSERBAN Miha 2006 SLO Fischer