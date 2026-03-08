LIVE Sinner-Shapovalov, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: avversario che il n.2 ha sempre patito

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di terzo turno del Masters1000 di Indian Wells tra Jannik Sinner e Denis Shapovalov. Sul campo centrale andrà in scena un confronto molto interessante tra il n.2 del mondo e il mancino canadese, dotato di tantissimo talento, ma non sufficientemente continuo.

Una partita complicata per l’azzurro, in considerazione dei precedenti. Il bilancio è di 1-1, ricordando il match del 2021 negli Australian Open e quello dell’anno scorso a New York. Nella partita più datata, Sinner fu costretto alla resa al quinto set, anche perché gravato dalle fatiche di un torneo vinto poco prima sempre a Melbourne.

Discorso diverso per quanto accaduto a Flushing Meadows, dove fu il pusterese a fare la voce grossa, ma soffrendo terribilmente per quasi tutta la partita, sorpreso dal fatto che “Shapo” fosse in grado di tenere il ritmo da dietro. Vedremo cosa succederà in questo caso.

Sarà importante per l’azzurro trovare subito il ritmo e far valere il suo punch superiore. Nello stesso tempo, il canadese vorrà mettere in difficoltà Jannik con le sue variazioni di ritmo, approfittando anche degli angoli tipici del suo tennis mancino.

La partita sarà la terza sul campo centrale, il cui programma inizierà alle 19:00 italiane.