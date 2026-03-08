LIVE Sci di fondo, 10 km tc Lahti 2026 in DIRETTA: azzurri per un risultato a sorpresa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata conclusiva di gare dal tempo dello sci di fondo di Lahti (FIN), si disputano le 10 chilometri con partenza ad intervalli a tecnica classica.

La gara maschile si annuncia incerta, con Einar Hedegart che prova a rifarsi della cocente delusione a Milano Cortina 2026 in questo format, quando fu battuto non solo dal fuoriclasse Johannes Hoesflot Klaebo ma anche dal francese Desloges, si gareggiava però in tecnica libera. Oggi favorito d’obbligo Nyenget, Federico Pellegrino vuole difendersi da Amundsen nella corsa al terzo gradino della Classifica generale di Coppa del Mondo, per congedarsi dallo sport agonistico nel migliore dei modi. Italiani in gara per un risultato risonante con Davide Graz, Elia Barp e Martino Carollo. Presente anche Simone Daprà.

Tra le donne sempre più vicina la conquista della terza Sfera di Cristallo per Jessie Diggins, che guida con 246 punti di margine su Moa Ilar dopo la sprint di ieri. Manca Ebba Andersson, la favorita diventa quindi Frida Karlsson, ma occhio a Heidi Weng in grande condizione e a una sprinter terribile come Jonna Sundling. Occhio a Nadja Kaelin, bronzo olimpico nella 50 TC e che oggi, a nostro avviso, parte per salire sul podio per la prima volta in Coppa del Mondo. Azzurre da corsa per una top 20 con Caterina Ganz, Iris De Martin Pinter. Presenti anche Monsorno e Cassol.

le gare sui 10 chilometri di sci di fondo con partenza ad intervalli e in tecnica classica da Lahti (FIN), che scatteranno alle 10:30 con la prova femminile ed alle 12:15 con quella maschile.