LIVE Italia-Gran Bretagna, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: match già delicato per gli azzurri

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda partita dell’Italia al World Baseball Classic 2026. Al Daikin Park di Houston, noto anche come Minute Maid Park, per gli azzurri di Francisco Cervelli c’è da affrontare la Gran Bretagna, che come il Brasile ieri è alla sua seconda partecipazione.

Si ritorna sul diamante dopo l’8-0 rifilato ai sudamericani: una partita, quella, che è rimasta bloccata a lungo sullo 0-0 a causa dell’abilità dei lanciatori partenti, per poi prendere tutta un’altra piega quando le evidenti e diverse qualità dei rilievi hanno creato un divario incolmabile.

Questo secondo incontro già ha alcuni risvolti decisivi, perché una vittoria consentirebbe di guardare con più tranquillità all’accoppiata di incontri che davvero misura le fantasie di tutto il clan azzurro (e non solo): quelli con USA e Messico. Rimane però il fatto che la Gran Bretagna di buonissimi talenti, alcuni anche protagonisti in MLB, da Harry Ford in giù, li ha.

Resta da scoprire il nodo dei lanciatori partenti, sui quali i manager di Italia e Gran Bretagna hanno scelto di tergiversare mentre di Aldegheri contro il Brasile si sapeva già con ampio anticipo. Sembra essere pronta l’ora delle altre superstar MLB della squadra italiana, che per vantare gente di primo piano ne vanta eccome, da Aaron Nola fino a Michael Lorenzen.

Il playball tra Italia e Gran Bretagna verrà dato alle ore 18:00. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!