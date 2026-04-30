Sport in tv oggi (giovedì 30 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 30 aprile, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Madrid, il ciclismo con il Giro di Romandia, il volley maschile con gara-1 della finale play-off di SuperLega, e tanto altro ancora.

Ci sarà un solo italiano in campo quest’oggi nei quarti di finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid: nel terzo match dalle ore 13.00, che si giocherà comunque non prima delle ore 20.00, sarà la volta di Flavio Cobolli, numero 10 del seeding, impegnato contro il tedesco Alexander Zverev, accreditato della seconda testa di serie.

Si aprirà questa sera la finale play-off della Superlega di volley maschile: Perugia ospiterà in gara-1, dalle ore 20.30, Civitanova. Gli umbri avranno, in questa serie al meglio delle 5 partite, il vantaggio del fattore campo, in virtù del miglior piazzamento in regular season.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 30 aprile

10.00 Curling, Mondiali doppio misto: Italia-Corea del Sud, Ungheria-Stati Uniti, Cechia-Canada, Finlandia-Svizzera, Scozia-Germania – The Curling Channel

10.40 Ciclismo, Giro di Turchia: quinta tappa, Patara-Kemer (180.7 km) – 13.30 Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN

11.00 Tennistavolo, Mondiali a squadre: fase 1B (Uomini: 11.00 Italia-Austria – Donne: 11.00 Italia-Croazia) – YouTube World Table Tennis



13.00 Tennis, ATP Masters 1000 Madrid: quarti di finale, Casper Ruud-Alexander Blockx – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW, Tennis TV

13.00 Squash, Europei a squadre femminili Seconda Divisione: Pool B, Italia-Irlanda – esfsquash.tv

13.20 Ciclismo, Giro di Romandia: seconda tappa, Rue-Vucherens (173.1 km) – 15.30 Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN

14.00 Curling, Mondiali doppio misto: Nuova Zelanda-Cina, Svezia-Francia, Norvegia-Australia, Paesi Bassi-Estonia, Danimarca-Giappone – The Curling Channel

Non prima delle ore 16.00 Tennis, WTA 1000 Madrid: semifinali, Hailey Baptiste-Mirra Andreeva – SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, SuperTenniX, Sky Go, NOW

19.00 Curling, Mondiali doppio misto: Italia-Scozia, Cechia-Corea del Sud, Svizzera-Canada, Germania-Ungheria, Stati Uniti-Finlandia – The Curling Channel

19.45 Basket, Eurolega: Fenerbahce-Zalgiris – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW, EuroLeague TV

20.00 Basket, Eurolega: Olympiacos-Monaco – Sky Sport Max, Sky Go, NOW, EuroLeague TV

Non prima delle ore 20.00 Tennis, ATP Masters 1000 Madrid: quarti di finale, Flavio Cobolli-Alexander Zverev – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

20.30 Volley, Superlega: gara-1 finale play-off, Perugia-Civitanova – Rai Sport HD, Rai Play, DAZN, VBTV

20.30 Hockey ghiaccio, amichevole: Gran Bretagna-Italia – fisg.tv

20.45 Basket, Eurolega: Valencia-Panathinaikos – EuroLeague TV

21.00 Calcio, Diretta Gol Europa League e Conference League – Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Nottingham Forest-Aston Villa – Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Braga-Friburgo – Sky Sport Arena, Sky Sport 253, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Conference League: Shakhtar-Crystal Palace – Sky Sport Mix, Sky Sport 254, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Conference League: Rayo Vallecano-Strasburgo – Sky Sport 255, Sky Go, NOW

Non prima delle ore 21.30 Tennis, WTA 1000 Madrid: semifinali, Marta Kostyuk-Anastasia Potapova – SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, SuperTenniX, Sky Go, NOW

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-COREA DEL SUD DI CURLING DALLE 10.00

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SCOZIA DI CURLING DALLE 19.00

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI ROMANDIA DALLE 13.20

LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-ZVEREV (NON PRIMA DELLE 20.00)

LA DIRETTA LIVE DI PERUGIA-CIVITANOVA DI VOLLEY DALLE 20.30