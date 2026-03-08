LIVE Speed skating, Mondiali allround 2026 in DIRETTA: Francesca Lollobrigida all’attacco del podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda ed ultima giornata dei Mondiali allround di speed skating. Sul ghiaccio di Heerenveen (Olanda), autentico tempio della pista lunga, continua la rincorsa al podio iridato della nostra Francesca Lollobrigida, forse all’ultima gara della carriera.

La pattinatrice laziale dovrà difendersi sulle distanze corte, per poi dar fondo alle ultime energie stagionali nelle sue amate long distance. Stessa strategia anche per l’azzurro Riccardo Lorello, bronzo olimpico sui 5000 metri, cercherà anche lui di limitare i danni nelle discipline più veloci per poi recuperare il più possibile nella gare di resistenza.

Dopo la prima giornata, che per la competizione femminile ha visto le atlete gareggiare sui 500 e sui 3000 metri, Lollobrigida si trova in sesta posizione distante 3.78 secondi dalla vetta occupata dalla giapponese Miho Takagi. Non è impossibile per la campionessa olimpica di Frascati una rimonta verso la medaglia, sfruttando soprattutto i suoi amati 5000 metri per la risalire in classifica. La lotta al podio comprende ancora molte atlete e, oltre a Lollobrigida e Takagi, possono ancora ambire ad una medaglia pattinatrici del calibro di Rijpa-De Jong, Wiklund,Groenewould, Beune.

Al maschile la prima giornata di gara non ha prodotto grandi sorprese. Il fortissimo statunitense Jordan Stolz, reduce dalla delusione del secondo posto nella competizione sprint, è avanti con un discreto margine su Eitrem dopo le prove sui 500 e sui 5000 metri. Per vincere però l’atlteta a stelle e strisce deve andare fortissimo sui 1500 metri odierni, per poi difendersi con le unghie e con i denti nella per lui non congeniale distanza dei 10000 metri. Disciplina questa sulla quale può invece fare affidamento il nostro Riccardo Lorello per cercare di risalire ancora di più la classifica. Dopo le prime due gare l’azzurro si trova al settimo posto, non lontanissimo dai migliori.

L’ultima giornata di questi mondiali Allround di speed skating avrà inizio alle 13.30 con i 1500 metri femminili. OA Sport vi propone la Diretta Live testuale con cronaca dettagliata ed aggiornamenti costanti, buon divertimento!