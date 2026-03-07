Dove vedere in tv Italia-Gran Bretagna, World Baseball Classic 2026: orario, programma, streaming

Italia e Gran Bretagna domani torneranno in campo per la loro sfida al World Baseball Classic, che sa tanto di nuovo ritorno di una delle sfide più particolari del baseball europeo. Alle 18:00, dunque un po’ più presto rispetto a oggi, ci sarà un confronto che dirà molto delle ambizioni italiane al Classic.

Per gli azzurri di Francisco Cervelli sarà la prima vera sfida contro giocatori della MLB, dal momento che con il Brasile di Major Leaguers dall’altra parte del campo non se ne avevano. Un confronto che, per i britannici, arriva anche dopo la “quota USA”, nel senso che avranno già affrontato quegli americani che, invece, diventeranno i prossimi avversari degli azzurri nel terzo dei quattro incontri del girone di Houston. Proprio sotto gli occhi, perché no, di molti tifosi che abitualmente seguono gli Astros.

Il World Baseball Classic 2026 vedrà Italia-Gran Bretagna giocarsi domenica 8 alle ore 19:00. Sarà possibile seguire il match in diretta tv su Sky Sport Max (canale 206) e in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA-GRAN BRETAGNA WORLD BASEBALL CLASSIC 2026

Girone B (Houston, USA)

Sabato 7 marzo

Ore 19:00 Italia-Gran Bretagna – Diretta tv su Sky Sport Max (canale 206)

PROGRAMMA WORLD BASEBALL CLASSIC 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max (canale 206)

Diretta streaming: SkyGo, Now (partite Italia e fasi finali)

Diretta testuale: OA Sport (partite Italia)