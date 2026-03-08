Calendario Paralimpiadi 2026 oggi: orari 8 marzo, tv, streaming, italiani in gara

Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 assegneranno altre medaglie oggi, domenica 8 marzo: nella seconda giornata di finali spazio allo snowboard, con il cross, ed al biathlon, con le individuali. Saranno in palio 10 titoli.

L’Italia sarà protagonista nelle gare con medaglie del biathlon, con Marco Pisani e Cristian Toninelli, e dello snowboardcross, con Jacopo Luchini, Riccardo Cardani, Paolo Priolo ed Emanuel Perathoner. Azzurri protagonisti anche nei round robin del curling a coppie miste, con Orietta Bertò e Paolo Ioriatti, ed a squadre miste, con Fabrizio Bich, Egidio Marchese, Angela Menardi, Matteo Ronzani e Giuliana Turra.

Alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (8.30-10.30, 12.00-13.00), Rai Sport HD (10.30-12.30, 13.30-16.25, 18.35-21.00), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

CALENDARIO PARALIMPIADI 2026 OGGI

Domenica 8 marzo

9:35 Curling, round robin squadre miste Italia-Cina, Slovacchia-Norvegia, Canada-Gran Bretagna, Svezia-Lettonia

10:00 Biathlon, individuale 12,5 km femminile sitting

10:30 Biathlon, individuale 12,5 km maschile sitting (PISANI Marco)

11:00 Snowboard, SBX maschile SB-UL (preliminari) (PRIOLO Paolo)

11:10 Snowboard, SBX femminile SB-LL2 (preliminari)

11:33 Snowboard, SBX maschile SB-LL1 (quarti di finale)

11:38 Snowboard, SBX maschile SB-LL2 (quarti di finale) (PERATHONER Emanuel)

11:43 Snowboard, SBX maschile SB-UL (quarti di finale) (LUCHINI Jacopo, CARDANI Riccardo)

12:10 Biathlon, individuale 12,5 km femminile standing

12:10 Snowboard, SBX femminile SB-LL2 (semifinali)

12:20 Snowboard, SBX maschile SB-LL1 (semifinali)

12:25 Snowboard, SBX maschile SB-LL2 (semifinali)

12:15 Snowboard, SBX maschile SB-UL (semifinali)

12:30 Biathlon, individuale 12,5 km maschile standing (TONINELLI Cristian)

12:30 Snowboard, SBX femminile SB-LL2 (small final)

12:32 Snowboard, SBX femminile SB-LL2 (big final)

12:41 Snowboard, SBX maschile SB-LL1 (small final)

12:44 Snowboard, SBX maschile SB-LL1 (big final)

12:47 Snowboard, SBX maschile SB-LL2 (small final)

12:49 Snowboard, SBX maschile SB-LL2 (big final)

12:55 Snowboard, SBX maschile SB-UL (small final)

12:58 Snowboard, SBX maschile SB-UL (big final)

13:15 Biathlon, individuale 12,5 km femminile VI

14:00 Biathlon, individuale 12,5 km maschile VI

14:35 Curling, round robin doppio misto: Gran Bretagna-Cina, Lettonia-Corea, Estonia-Giappone, Stati Uniti-Italia

18:35 Curling, round robin squadre miste: Canada-Norvegia, Cina-Corea, Stati Uniti-Italia

