Sport in tv oggi (martedì 28 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 28 aprile, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul tennis e sul torneo di Madrid. Alla Caja Magica tanta Italia in campo con Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli che vorranno proseguire nel loro cammino e centrare l’accesso ai quarti di finale. Non sarà un obiettivo semplice da centrare, ma gli azzurri spingeranno per raggiungere questo traguardo.

In primo piano poi i Mondiali di curling misto con la coppia Monsaner/Constantini chiamati ad altri impegni: la prima sfida odierna sarà contro la Finlandia e successivamente ci sarà il match contro gli USA. Prenderà poi il via l’edizione 2026 del Giro di Romandia, col classico prologo e in serata previsti i match dell’Eurolega di basket e della Champions League di calcio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, martedì 28 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 28 aprile

10.00 Curling, Mondiali 2026 misto: Italia vs Finlandia – Diretta tv su The Curling Channel.

11.00 Tennis, ATP Madrid 2026: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211) fino alle 19.30, Sky Sport Arena (204) dalle 19:30; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Sinner vs Norrie 1° match e inizio programma dalle 11.00; Musetti vs Lehecka 2° match e inizio programma alle 11.00, Cobolli vs Medvedev 5° match e inizio programma alle 11.00)

11.31 Ciclismo, Giro di Turchia 2026: terza tappa – Diretta streaming dalle 13.30 su Eurosport2 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN.

13.00 Tennis, WTA Madrid 2026: quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211) fino alle 19.30, Sky Sport Arena (204) dalle 19:30; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su SuperTennix.

14.45 Ciclismo, Giro di Romandia 2026: prologo – Diretta streaming dalle 15:30 su Eurosport2 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN.

19.00 Curling, Mondiali 2026 misto: Italia vs USA – Diretta tv su The Curling Channel.

19.30 Basket, EuroCup 2026: Bourg En Bresse vs Besiktas – Diretta tv su Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

19.45 Basket, Eurolega 2026: Fenerbahce vs Zalgiris Kaunas – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20.00 Basket, Eurolega 2026: Olympiacos vs Monaco – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

20.30 Calcio a 5, Serie A 2026: Avellino vs Genova – Diretta streaming sul canale Youtube Divisione Calcio a Cinque.

20.30 Calcio a 5, Serie A 2026: Catania vs Active Network – Diretta streaming sul canale Youtube Divisione Calcio a Cinque.

20.30 Calcio a 5, Serie A 2026: Città di Cosenza vs Genzano – Diretta streaming sul canale Youtube Divisione Calcio a Cinque.

20.30 Calcio a 5, Serie A 2026: Feldi Eboli vs Capurso – Diretta streaming sul canale Youtube Divisione Calcio a Cinque.

20.30 Calcio a 5, Serie A 2026: Fortitudo Pomezia vs Came Treviso – Diretta streaming sul canale Youtube Divisione Calcio a Cinque.

20.30 Calcio a 5, Serie A 2026: Napoli Futsal vs L84 – Diretta streaming sul canale Youtube Divisione Calcio a Cinque.

20.30 Calcio a 5, Serie A 2026: Avellino vs Genova – Diretta streaming sul canale Youtube Divisione Calcio a Cinque.

20.45 Basket, Eurolega 2026: Valencia vs Panathinaikos – Diretta tv su Sky Sport Max (206); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

21.00 Calcio, Champions League 2026: PSG vs Bayern Monaco – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.