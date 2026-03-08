LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: si infiamma la volata per la coppa di specialità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dello slalom maschile di Kranjska Gora, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. In Slovenia si infiamma la volata per la coppa di specialità: alla vigilia della penultima gara stagionale la situazione è quanto mai incerta, con la gara odierna che potrebbe risultare decisiva.

In testa alla classifica di specialità c’è Atle Lie Mcgrath con 452 punti. Il norvegese torna in azione tra i pali dopo la cocente uscita nella seconda manche dell’evento olimpico dopo aver chiuso in testa la prima metà di gara. Lo scandinavo ha un margine di un solo punto su Lucas Pinheiro Braathen che riparte dal successo ottenuto ieri nel gigante sloveno.

Sono tanti gli atleti che si candidano ad un ruolo da protagonista in questa gara. Occhi puntati su Loic Meillard, fresco campione olimpico. Attenzione anche a Timon Haugan ed Henrik Kristoffersen, i quali vanno a caccia almeno del podio, ed alla spedizione francese che potrà contare sul “solito” Clement Noel, che sogna con il pettorale 1, oltre che a Paco Rassat e Stevan Amiez.

L’Italia si affida ad Alex Vinatzer per provare ad essere competitiva in questa gara. Dopo una disastrosa rassegna a cinque cerchi l’azzurro è ripartito dal diciannovesimo posto in gigante ottenuto ieri. In stagione l’italiano ha ottenuto la quarta posizione in Val d’Isere oltre il settimo posto di Schladming ed il decimo dell’Alta Badia. Per l’Italia saranno in gara anche Tommaso Sala, Tobias Kastlunger, Edoardo Saracco, Tommaso Saccardi, Matteo Canins e Corrado Barbera.

La prima manche scatterà alle 9.30 con la partenza di Noel, mentre la seconda è prevista per le 12.30. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dello slalom di Kranjska Gora con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcun emozione. Buon divertimento!