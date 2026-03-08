Ordine d’arrivo F1, GP Australia 2026: doppietta Mercedes a Melbourne, Leclerc sul podio davanti ad Hamilton

Calato il sipario sul GP d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito dell’Albert Park di Melbourne, è stato emesso il verdetto sul migliore di questa tappa iniziale del campionato. Una pista piuttosto particolare quella nella terra dei canguri.

Il tracciato semi-permanente si distingue per la combinazione di tratti veloci e sezioni tecniche, con muretti ravvicinati che non lasciano margine di errore. Le curve 9 e 10 restano uno dei punti più impegnativi, mentre le opportunità di sorpasso sono soprattutto in frenata alla curva 3 e alla 11.

Con vetture completamente nuove, anche i riferimenti storici assumono un valore relativo: il comportamento delle monoposto 2026 su un circuito cittadino veloce come Melbourne era una delle grandi sfide prima del semaforo verde.

La sua conformazione non sollecita in maniera elevata gli pneumatici che degradano generalmente per l’usura più che per fattori termici. L’asfalto, composto anche da strade normalmente utilizzate per il traffico cittadino, è molto liscio.

Alla fine della fiera, doppietta Mercedes con il britannico George Russell a precedere Kimi Antonelli. Ferrari sul podio col monegasco Charles Leclerc, a precedere il britannico Lewis Hamilton. In top-6 figurano la McLaren di Lando Norris e la Red Bull di Max Verstappen, in grande rimonta.

RISULTATI E CLASSIFICA GARA

1 George Russell Mercedes Leader

2 Kimi Antonelli Mercedes +2.974

3 Charles Leclerc Ferrari +15.519

4 Lewis Hamilton Ferrari +16.144

5 Lando Norris McLaren +51.741

6 Max Verstappen Red Bull Racing +54.617

7 Oliver Bearman Haas F1 Team +1 giro

8 Arvid Lindblad Racing Bulls +1 giro

9 Gabriel Bortoleto Audi +1 giro

10 Pierre Gasly Alpine +1 giro

11 Esteban Ocon Haas F1 Team +1 giro

12 Alexander Albon Williams +1 giro

13 Liam Lawson Racing Bulls +1 giro

14 Franco Colapinto Alpine +2 giri

15 Carlos Sainz Williams +2 giri

16 Sergio Perez Cadillac +3 giri

17 Lance Stroll Aston Martin +15 giri

18 Fernando Alonso Aston Martin Ritirato

19 Valtteri Bottas Cadillac Ritirato

20 Isack Hadjar Red Bull Racing Ritirato

21 Oscar Piastri McLaren Ritirato

22 Nico Hulkenberg Audi Ritirato