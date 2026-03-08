LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: aggiornamenti dalle 15.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa della Parigi-Nizza 2026, la Achères-Carrières-sous-Poissy di 170.9 km. E’ l’84esima edizione di questa corsa.

La tappa odierna si presenta come mossa. Dopo i primi 105 km con diversi saliscendi si affronterà la prima ascesa di giornata, la Côte de Gargenville (3a categoria, 2.3 km al 4.7% medio). Successivamente ci sarà la Coté de Vaux-sur-Seine (3a categoria, 1.3 km al 6.8% medio), che terminerà ai -47 dall’arrivo. Ai meno 33.5, invece, si entrerà nel circuito finale in cui saranno da completare due giri. Dentro questo tracciato è presente la salita Côte de Chanteloup-les-Vignes (3a categoria, 1.1 km all’8.3% medio), che termina a 11 km dal traguardo e che probabilmente deciderà la corsa.

Difficile trovare un vero favorito per la vittoria odierna, la tappa potrebbere risolversi con una fuga o tra gli uomini del gruppo. Lenny Martinez (Bahrain Victorious) sembra essere l’uomo più pericoloso per la tappa. Il francese avrebbe delle possibilità in tutte e due le situazioni elencate precedentemente, aiutato dallo strappo nel circuito che gli si addice particolarmente. Biniam Girmay (NSN Cycling Team) sarebbe l’uomo da battere in caso di volata ristretta, grazie alla sua buon tenuta sulle salite. L’eritreo ha già vinto due corse quest’anno e spera di tornare allo stesso livello di due anni fa, quando conquistò la maglia verde al Tour de France. Grandi interpreti di tappe come queste sono Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) e Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team). Il primo ha vinto diverse corse in questo modo, ma non beneficiando di un grande sprint dovrebbe sperare di staccare tutti i compagni di fuga prima del traguardo. Per l’italiano, invece, discorso opposto, che avrebbe bisogno di un arrivo in volata per giocarsi al meglio le sue carte, magari anche in una arrivo con il gruppo principale. Bryan Coquard (Cofidis) è un altro uomo che potrebbe dire la sua in uno sprint ristretto. Oltre questi corridori meritano una menzione Marc Soler (UAE Team Emirates XRG) e Mathias Vacek, Søren Kragh Andersen (Lidl Trek).

Attenzione, anche, alla possibilità che siano i big a giocarsi il successo finale. Oltre il già citato Lenny Martinez che probabilmente farà classifica per la Bahrain Victorious, David Gaudu (Groupama FDJ), ha un buono spunto in volata, che lo rende il più pericoloso tra gli uomini di classifica. Da non sottovalutare, però, Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), seppur la salita non sia abbastanza dura per le sue caratteristiche. Il danese è migliorato molto in questo tipo di percorsi e non è da escludere che possa provare a vincere per guadagnare subito terreno in classifica. Juan Ayuso (Lidl – Trek), è un altro corridore da tenere d’occhio. Il cambio di squadra sembra aver aiutato lo spagnolo, che alla sua prima e unica gara stagionale ha vinto una tappa e la classifica generale della Volta ao Algarve em Bicicleta, strappi come quelli di oggi potrebbero esaltare le sue qualità. Kevin Vauquelin arriva alla corsa da outsider, sia per la tappa di oggi ma in generale per come interpreterà tutta la settimana da capitano della INEOS Grenadiers. Il francese può avere la sparata giusta su queste salite dure e brevi, per questo non bisogna sottovalutarlo.

L’inizio della prima tappa della Parigi-Nizza 2026 è previsto per le 13.10, OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale a partire dalle 15.00. Buon divertimento!