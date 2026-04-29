Sport in tv oggi (mercoledì 29 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 29 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di tennis potranno gustarsi i quarti di finale del Masters 1000 di Madrid: Jannik Sinner scenderà in campo contro il giovane promettente spagnolo Rafael Jodar. Per gli amanti del grande ciclismo, invece, spazio al Giro di Romandia, al Giro di Turchia e al Tour de Bretagne.

Proseguono i Mondiali di curling doppio misto: l’Italia di Amos Mosaner e Stefania Constantini scenderanno sul ghiaccio di Ginevra per affrontare la Svizzera padrona di casa. Da seguire anche i Mondiali a squadre di tennistavolo e i quarti di finale dei Mondiali di snooker, spazio alla Serie A di pallanuoto maschile e anche all’Eurolega di basket.

Sul fronte calcistico da seguire Atletico Madrid-Arsenal (semifinale d’andata della Champions League) e Atalanta-Juventus (finale della Coppa Italia Primavera). Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 29 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 29 aprile

08.30 BADMINTON – Thomas/Uber Cup (diretta streaming su BWF Tv)

10.00 CURLING (Mondiali doppio misto) – Tredicesima giornata: Norvegia-Svezia, Cina-Danimarca, Francia-Estonia, Australia-Paesi Bassi, Giappone-Nuova Zelanda (diretta streaming su The Curling Channel)

11.00 TENNISTAVOLO – Mondiali a squadre, primo turno (diretta streaming sul canale di WTT). Italia-Togo (maschile, ore 11.00)

11.00 SNOOKER – Mondiali, quarti di finale (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

12.00 CICLISMO – Tour de Bretagne, quinta tappa: Plogonnec-Lanfains (non è prevista diretta tv/streaming)

12.10 CICLISMO – Giro di Turchia, quarta tappa: Marmaris-Fethiye (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 13.30)

13.00 TENNIS – WTA 1000 Madrid, quarti di finale: Pliskova-Potapova (diretta tv su Super Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

13.30 CICLISMO – Giro di Romandia, prima tappa: Martigny-Martigny (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 15.30)

14.00 CURLING (Mondiali doppio misto) – Quattordicesima giornata: Italia-Svizzera (diretta streaming su The Curling Channel)

14.00 CURLING (Mondiali doppio misto) – Quattordicesima giornata: Corea del Sud-USA, Slovenia-Ungheria, Canada-Germania, Finlandia-Cechia (diretta streaming su The Curling Channel)

14.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Napoli-Savona (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Telimar-Quinto (non è prevista diretta tv/streaming)

Secondo match dalle ore 13.00 e non prima delle ore 16.00 TENNIS – ATP Masters 1000 Madrid, quarti di finale: Sinner-Jodar (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

17.00 CALCIO (Coppa Italia Primavera, finale) – Atalanta-Juventus (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.it)

18.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Pro Recco-Ortigia (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 CURLING (Mondiali doppio misto) – Quindicesima giornata: Estonia-Danimarca, Nuova Zelanda-Australia, Svezia-Canada, Giappone-Norvegia, Francia-Paesi Bassi (diretta streaming su The Curling Channel)

19.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Posillipo-Florentia (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 BASKET (Europe Cup, finale di ritorno) – Bilbao-PAOK (diretta streaming sul canale YouTube di FIBA)

20.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Due partite: Brescia-De Akker, Trieste-Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 TENNIS – WTA 1000 Madrid, quarti di finale: Kostyuk-Noskova (diretta tv su Super Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

20.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Salerno-Olympic Roma (diretta streaming su Waterpolo Channel)

20.45 BASKET (Eurolega, quarti di finale) – Gara-1: Real Madrid-Hapoel Tel Aviv (diretta streaming su Euro League Tv)

20.45 BASKET (Serie A2, primo turno play-in) – Libertas Livorno-Urania Milano (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

21.00 CALCIO (Champions League, semifinale d’andata) – Atletico Madrid-Arsenal (diretta streaming su Amazon Prime Video)

Secondo match dalle ore 20.00 e non prima delle ore 21.30 TENNIS – ATP Masters 1000 Madrid, quarti di finale: Fils-Lehecka (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

21.15 CALCIO (Liga portoghese) – Sporting Lisbona-Tondela (diretta streaming su DAZN)