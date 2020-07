LIVE F1, GP Stiria 2020 in DIRETTA: Verstappen lancia la sfida, Leclerc per una nuova rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14,35 Per la prima volta in assoluto un Gran Premio viene intitolato a una regione amministrativa come è appunto la Stiria: prima era capitato soltanto con Nazioni, città (ad esempio Las Vegas), Continenti (Europa) e addirittura Oceani (Pacifico).

14.27 Hamilton punta anche ad un altro record: dopo aver già trionfato negli anni ’00 e negli anni ’10 del ventunesimo secolo, mira alla prima vittoria negli anni ’20 e diventerebbe così il secondo pilota ad aver conquistato almeno una gara in tre decenni diversi dopo il mitico Jack Brabham (’50-’60-’70).

14.23 Lewis Hamilton insegue la vittoria nel 24° Gran Premio differente, l’alfiere della Mercedes guida già questa speciale classifica visto che è l’unico ad avere messo il sigillo in 23 appuntamenti diversi.

14.19 Essendosi le qualifiche svolte sotto la pioggia, oggi i piloti potranno scegliere liberamente quali gomme montare in partenza.

14.18 Oggi splende il sole a Zeltweg, ma le temperature sono molto più basse rispetto alle prove libere di venerdì. Quasi tutti i team dovrebbero effettuare una sola sosta ai box.

14.16 Romain Grosjean (Haas) partirà dalla pit-lane. Dunque Antonio Giovinazzi guadagna subito una posizione e scatterà 19°.

Haas were forced to work on Grosjean’s VF-20 overnight after an ERS water pump issue in qualifying#AustrianGP 🇦🇹 #F1https://t.co/nGThxSdcDl — Formula 1 (@F1) July 12, 2020

14.15 Il GP di Stiria non si è mai corso e, per la prima volta nella storia, si disputeranno due gare sullo stesso circuito nella stessa stagione. Questo scenario ricapiterà anche a Silverstone tra poche settimane, con GP di Gran Bretagna e GP del 70° Anniversario.

14.07 Problemi di sospensioni per le Mercedes. Wolff ha ordinato ai piloti di evitare accuratamente i cordoli. L’affidabilità potrebbe essere la grande nemica odierna delle Frecce Nere?

14.03 Lewis Hamilton scatterà dalla pole-position, la n.89 della sua carriera. Dovrà guardarsi da un affamato Max Verstappen, più deciso che mai a giocarsi ogni possibile carta per puntare alla vittoria.

14.00 Antonio Giovinazzi partirà dall’ultima posizione per aver sostituito il cambio della sua Alfa Romeo.

Alfa Romeo were forced to change the gearbox of his C39#AustrianGP 🇦🇹 #F1 https://t.co/3pTGrEm6hW — Formula 1 (@F1) July 12, 2020

13.55 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del GP di Stiria 2020 di F1!

La griglia di partenza dopo la penalità a Giovinazzi

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del GP di Stiria 2020 di F1. Si gareggia a Zeltweg per la seconda settimana consecutiva. Sette giorni fa ad imporsi fu il finlandese Valtteri Bottas con la Mercedes, che oggi scatterà dalla quarta casella sulla griglia di partenza. In pole-position, l’89ma della carriera, partirà il compagno di squadra Lewis Hamilton: il campione del mondo è determinato a ristabilire le consuete gerarchie all’interno del team di Stoccarda. Il britannico dovrà però guardarsi da un arrembante Max Verstappen, più determinato che mai a tentare l’impresa con una Red Bull competitiva: decisive saranno la partenza e la strategia di gara.

Rispetto alla giornata di ieri, condizionata da fitte e copiose piogge, oggi splenderà il sole per tutta la giornata. Le temperature, tuttavia, saranno piuttosto fresche, intorno ai 20°: ciò consentirà un minor degrado delle gomme e quasi tutti i team dovrebbero effettuare una sola sosta ai box. Come già accaduto nel primo appuntamento stagionale, un eventuale ingresso della Safety Car potrebbe contribuire a ribaltare le gerarchie ed a garantire un pizzico di pepe alla competizione.

La Ferrari dovrà pescare il coniglio dal cilindro per rimediare ad una situazione che appare compromessa dopo una qualifica da dimenticare. Sebastian Vettel partirà decimo, Charles Leclerc addirittura 14° dopo le tre posizioni di penalità scontate per aver danneggiato il russo Daniil Kvyat nel corso della Q2. In tali circostanze, già piazzare entrambi i piloti in zona punti sarebbe un buon risultato. Tuttavia, come la storia della F1 insegna, sorprese e ribaltoni sono sempre dietro l’angolo: starà ai ferraristi riuscire a capitalizzare anche la minima occasione.

L’appuntamento con la gara del GP di Stiria 2020 di F1 è per le ore 15.10. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra Diretta Live. Buon divertimento!

