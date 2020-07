LIVE F1, GP Austria 2020 in DIRETTA: le parole dei ferraristi. Leclerc: “Ci manca qualcosa”; Vettel: “Neanche così male”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA FERRARI HA SBAGLIATO IL PROGETTO: MACCHINA DA RIFARE, A BUDAPEST LA NUOVA SF1000

FERRARI: IN CONFRONTO DEI TEMPI CON IL 2019. LECLERC PIU’ LENTO DI UN ANNO FA!

CHARLES LECLERC: “VORREI ESSERE PIU’ AVANTI. DOBBIAMO LOTTARE COL COLTELLO TRA I DENTI”

VETTEL: “ALLA FERRARI MANCANO GRIP E AERODINAMICA”

LA RED BULL PRESENTA RICORSO CONTRO IL DAS DELLA MERCEDES: “VIOLA DUE ARTICOLI DEL REGOLAMENTO”

L’ANALISI DELLE PROVE LIBERE: MERCEDES UBER ALLES, FERRARI RINCORRE, RED BULL NASCOSTA

RISULTATI E CLASSIFICA FP2 GP AUSTRIA 2020

LA CRONACA DELLA SECONDA SESSIONE DI PROVE LIBERE

ZAK BRAWN: “ACCORDO FERRARI-FIA? SAREBBE BELLO CAPIRE COSA E’ SUCCESSO…”

VIDEO HIGHLIGHTS PROVE LIBERE: MERCEDES DOMINA, FERRARI INSEGUE

HORNER: “FERRARI? ASPETTIAMO 3-4 GARE PER GIUDICARE”

RISULTATI E CLASSIFICA FP1 GP AUSTRIA 2020

LA CRONACA DELLA PRIMA SESSIONE DI PROVE LIBERE

VIDEO MATTIA BINOTTO: “E’ VERO CHE NON ABBIAMO OFFERTO IL RINNOVO A VETTEL”

MATTIA BINOTTO: “VETTEL ERA LA PRIMA SCELTA, SPERIAMO DI CORRERE AL MUGELLO. E SULLO SVILUPPO…”

TOTO WOLFF: “SIAMO CONVINTI DELLA REGOLARITA’ DEL DAS”

VIDEO VETTEL: “SORPRESO DEL MANCATO RINNOVO CON LA FERRARI, MI AVEVANO DETTO ALTRE COSE”

RACING POINT IL CLONE DELLA MERCEDES W10: L’ANALISI

HORNER: “ABBIAMO CHIESTO ALLA FIA CHIARIMENTI PER IL DAS”

MAX VERSTAPPEN: “BUONA GIORNATA, I TEMPI SONO BUGIARDI”

PROGRAMMA E ORARI DELLE QUALIFICHE DI SABATO 4 LUGLIO

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP d’Austria 2020, prima tappa del Mondiale F1: finalmente i motori si sono accesi dopo la lunga sosta forzata dovuta alla pandemia, la stagione è incominciata al Red Bull Ring. Oggi spazio alle prime due sessioni di prove libere, i piloti hanno avuto a disposizione tre ore complessive di tempo per mettere a punto le proprie monoposto e trovare il giusto feeling col tortuoso tracciato della Stiria. Le indicazioni arrivate da questo venerdì sono quelle che si attendevano: la Mercedes è la squadra da battere, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas hanno una marcia in più rispetto alla concorrenza sia sul giro secco che sul passo gara.

Attenzione però alla Racing Point che può essere la rivelazione del fine settimana, le “macchine in rosa” sono state costruite a immagine e somiglianza della vecchia Mercedes e oggi sono arrivati segnali importanti: Sergio Perez e Lance Stroll possono puntare davvero in alto, possono seriamente battagliare per il podio e magari per qualcosa in più. La Red Bull si è nascosta, Max Verstappen ha vinto gli ultimi due Gran Premi a Zeltweg e punta al tris ma per il momento non si hanno dati reali sulle Lattine. Ferrari sottotono e sulla carta lontane dalle rivali, Sebastian Vettel e Charles Leclerc sembrano destinati a una gara in difesa ma attenzione a possibili sorprese.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE con commenti, dichiarazioni e analisi delle prove libere del GP d’Austria F1 2020 per non perdersi davvero nulla di quanto successo al Red Bull Ring di Zeltweg.

