LIVE Sport, DIRETTA 23 gennaio: Giorgi al terzo turno degli Australian Open, Malagò ottimista verso Tokyo 2020. Porte vince al Down Under

10.34 TENNIS – Camila Giorgi è splendida a Melbourne contro la russa Svetlana Kuznetsova: l’azzurra superare con il punteggio di 6-3 6-1 la rivale e accede al terzo turno degli Australian Open. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

10.00 F1 – Svelata la data di presentazione della nuova Racing Point: la nuova “creatura” del team gestito da Lawrence Stroll sarà svelata il 17 febbraio. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

09.20 Giovanni Malagò, Presidente del Coni, ha dichiarato: “L’Italia alle Olimpiadi 2020 farà meglio di Tokyo. Portabandiera? Ancora presto per parlarne”. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA.

09.10 F1 – Lewis Hamilton vicinissimo al rinnovo con Mercedes? Tutti gli scenari verso il 2021-2022, sfuma il sogno della Ferrari? CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA.

09.00 CICLISMO – Pirelli è partner ufficiale di Trek-Segafredo, le biciclette di Vincenzo Nibali e compagne avranno le gomme dell’azienda milanese. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

08.50 CICLISMO – L’australiano Richie Porte ha vinto la terza tappa del Tour Down Under e ha indossato la maglia di leader, Elia Viviani è ripartito dopo la caduta di ieri. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

08.40 TENNIS – Medvedev, Thiem, Zverev e Rublev si sono imposti nei match della notte agli Australian Open. CLICCA QUI PER TUTTI I RISULTATI

08.30 TENNIS – Lunga notte di partite agli Australian Open per quanto riguarda il tabellone femminile. CLICCA QUI PER TUTTI I RISULTATI

08.20 VELA – Nella notte italiana è andata in scena una nuova giornata di regate valide per la Coppa del Mondo di Miami, da segnalare il quarto posto di Berta e Caruso. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

08.10 BASKET – Ricchissima notte di partite in NBA con in campo anche gli italiani. CLICCA QUI PER TUTTI I RISULTATI

08.00 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di oggi giovedì 23 gennaio: vi terremo compagnia con risultati e notizie in tempo reale dal mondo dello sport.

Tutto lo sport e gli eventi del 23 gennaio: orari e programma

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, giovedì 22 gennaio 2020: in tempo reale vi proporremo tutti i risultati dei vari eventi in programma e vi forniremo tutte le notizie che si susseguiranno nel corso di questa lunga giornata. Aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdersi davvero nulla e vivere i momenti salienti minuto dopo minuto in modo da non perdersi davvero nulla di questa intensa giornata di sport.

Riflettori puntati sugli Australian Open con Andreas Seppi e Camila Giorgi impegnati al secondo turno rispettivamente contro Stan Wawrinka e Svetlana Kuznetsova, scenderà in campo anche Rafael Nadal. Da non perdere gli Europei di pattinaggio artistico, Matteo Rizzo e Daniel Grassl cercano la rimonta nel free program maschile mentre Charlene Guignard e Marco Fabbri vogliono fare bene nella rhythm dance. Ci sarà anche l’individuale di biathlon maschile a Pokljuka, spazio alle semifinali degli Europei di pallanuoto femminile senza Italia, tantissimo basket con l’Eurolega e volley con gli impegni di Novara e Busto Arsizio in Europa oltre a Milano-Trento di Coppa Italia.

OA Sport dunque vi propone la DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, giovedì 22 gennaio 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 08.00. Buon divertimento a tutti.

