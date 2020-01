Rally Montecarlo 2020: Thierry Neuville in testa dopo le prime due speciali con 19″ su Ogier e 25″ su Tanak

Si è aperto nel segno di Thierry Neuville il Rally di Montecarlo 2020, prima tappa stagionale del Mondiale WRC in programma fino a domenica 26 gennaio. Il belga classe 1988, vice-campione iridato negli ultimi quattro anni consecutivi, si è messo in luce nella prima giornata vera e propria della corsa monegasca, caratterizzata da due prove speciali disputate in notturna.

Neuville ha chiuso il day-1 nettamente al comando della graduatoria generale facendo la differenza rispetto al resto della concorrenza nella SS2 Bayons-Breziers da 25.49 km, in cui ha rifilato distacchi abissali a tutti i suoi avversari più temibili. Il pilota della Hyundai, dopo il quarto posto parziale della prima prova, è infatti stato in grado di balzare in vetta alla classifica del rally con un margine importante di 19.1 sul favorito francese Sebastien Ogier. Quest’ultimo, vincitore degli ultimi sei Rally di Montecarlo ma alla prima uscita ufficiale con la Toyota, si è aggiudicato la SS1 Malijai-Puimichel da 17.47 km per poi raccogliere un secondo posto in tarda serata a più di 25″ di ritardo da uno scatenato Neuville.

Un secondo ed un terzo posto parziali per il campione del mondo in carica Ott Tanak, reduce dal trasferimento in Hyundai, il quale ha terminato la prima giornata ufficiale di gara nel Principato in terza posizione assoluta a 25.1 dalla vetta ma con soli tre decimi di vantaggio sulla Toyota del britannico Elfyn Evans, brillante quarto. Buon piazzamento ma ritardo già abbastanza pesante per il leggendario Sebastien Loeb, quinto a 51″ dal leader con la terza Hyundai del lotto. Giornata molto negativa per le Ford del Team M-Sport a causa di un diffuso problema di surriscaldamento del liquido di raffreddamento dovuto ad un gran numero di foglie accumulatesi sulla griglia davanti al radiatore.

CLASSIFICA RALLY MONTECARLO 2020 DOPO LA PRIMA GIORNATA:

erik.nicolaysen@oasport.it

Loading...

Loading...

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI