Australian Open 2020, i risultati del 23 gennaio (sessione serale): Nadal, Zverev e Kyrgios avanti tutta, Wawrinka piega un grande Seppi

La sessione serale della quarta giornata degli Australian Open 2020 ha definito il quadro dei qualificati nel tabellone maschile al terzo turno. Fari puntati su Rafael Nadal che, soffrendo un po’ nel secondo set, ha comunque impresso il proprio marchio, sconfiggendo l’argentino Federico Delbonis con il punteggio di 6-3 7-6 (4) 6-1. Per Rafa si tratta della 63esima vittoria di un match in questo Major e della n.273 in tutti gli Slam. Statistiche spaventose per il n.1 ATP. Il maiorchino, dunque, è atteso da un derby tutto iberico visto che incontrerà Pablo Carreno Busta, uscito vittorioso dalla partita contro il tedesco Peter Gojowczyk. Missione compiuta anche per Nick Kyrgios: l’australiano ha sconfitto in quattro set (6-2 6-4 4-6 7-5) il francese Gilles Simon, dando spettacolo non solo dal punto di vista tennistico, ma anche con il giudice di sedia, con protesta e imitazione di Nadal annesse.

Avanzano anche il russo Karen Khachanov e il belga David Goffin non senza sofferenza. Il n.17 del ranking è stato costretto al tie-break del quinto set per imporsi contro lo svedese Mikael Ymer (n.78 del mondo): 6-2 2-6 6-4 3-6 7-6 (8) il punteggio in favore del tennista dell’Est che se la vedrà proprio contro Kyrgios in un turno decisamente accattivante. Sempre cinque set sono stati necessari a Goffin per vincere contro il francese Pierre-Hugues Herbert (n.64 ATP): 6-1 6-4 4-6 1-6 6-3 per la testa di serie n.11 del torneo prossimo sfidante del russo Andrey Rublev. A far parte del club del “quinto set” ci sono stati anche Taylor Fritz e Stan Wawrinka. L’americano (n.34 del mondo) ha imposto la propria legge contro il sudafricano Kevin Anderson (n.122 del ranking): 4-6 6-7 (5) 7-6 (4) 6-2 6-2 il successo in rimonta dello statunitense. L’elvetico, invece, è stato obbligato a raschiare il barile contro uno splendido Andreas Seppi (n.85 del ranking): 4-6 7-5 6-3 3-6 6-4 lo score in favore del rossocrociato (n.15 ATP). Con questi risultati Fritz se la vedrà contro la testa di serie n.5 Dominic Thiem, mentre Wawrinka giocherà contro John Isner (vittorioso contro il cileno Tabilo per 6-4 6-3 6-3). A completare il quadro il successo dello spagnolo Fernando Verdasco (n.51 del ranking), opposto al georgiano Nikoloz Basilashvili (n.29 del mondo), per 4-6 7-6 (5) 6-4 6-4. L’iberico sarà il prossimo rivale della testa di serie n.7 Alexander Zverev.

I RISULTATI DELLA SESSIONE DIURNA

I RISULTATI DEL 23 GENNAIO – TABELLONE MASCHILE AUSTRALIAN OPEN 2020

Nadal (ESP) (1) – Delbonis (ARG) 6-3 7-6 (4) 6-1

Gojowczyk P. – Carreno Busta (ESP) 4-6 1-6 6-1 4-6

Kyrgios (AUS) – Simon (FRA) 6-2 6-4 4-6 7-5

Ymer (SWE) – Khachanov (RUS) 2-6 6-2 4-6 6-3 6-7 (8)

Monfils (FRA) (10) – Karlovic (CRO) 4-6 7-6 (8) 6-4 7-5

Bedene (SLO) – Gulbis E. (Q) 5-7 3-6 2-6

Fritz (USA) (29) – Anderson (RSA) 4-6 6-7 (5) 7-6 (4) 6-2 6-2

Bolt (AUS) (WC) – Thiem (AUT) (5) 2-6 7-5 7-6 (5) 1-6 2-6

Medvedev (RUS) (4) – Martinez P. (Q) 7-5 6-1 6-3

Munar (ESP) – Popyrin (AUS) 2-6 6-7 (5) 2-6

Isner (USA) (19) – Tabilo A. (Q) 6-4 6-3 6-3

Seppi – Wawrinka (SUI) (15) 6-4 5-7 3-6 6-3 4-6

Goffin (BEL) (11) – Herbert (FRA) 6-1 6-4 4-6 1-6 6-3

Sugita (JPN) – Rublev (RUS) (17) 2-6 3-6 6-7 (5)

Basilashvili (GEO) (26) – Verdasco (ESP) 6-4 6-7(5) 4-6 4-6

Gerasimov (BLR) – Zverev (GER) (7) 6-7 (5) 4-6 5-7

Foto: LaPresse