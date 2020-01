Calendario MotoGP 2020, ufficializzate le date dei 20 GP del Mondiale: programma, orari e tv

Nella giornata odierna è stato confermato dall’organizzazione del Motomondiale il calendario ufficiale del Mondiale 2020. Sotto le luci dei riflettori di Losail (Qatar) prenderà il via un’annata nella quale non ci si annoierà di certo e in cui il livello di competizione sarà ancor più spietato. In Italia si disputeranno due gare: il 31 maggio al Mugello e il 13 settembre a Misano. Finale di stagione intensissimo col tour in Asia (quattro gare in cinque settimane) e la grande conclusione a Valencia. Grande novità saranno l’anticipo del GP di Thailandia (secondo round) e l’inserimento del weekend in Finlandia (10-12 luglio)

Il tema è il seguente: tutti contro Marc Marquez. L’otto volte iridato vuol tracciare una propria era e fare la storia. Ne ha facoltà il campione spagnolo che delle sue “cadute-non cadute” ha fatto un proprio marchio di fabbrica. Un paradosso per i comuni mortali ma non per Marc. L’asso della Honda però dovrà fare i conti con alcuni aspetti. Il primo è la sua salute. L’operazione alla spalla non sarà da sottovalutare. Tuttavia si conosce la classe pura di cui il centauro nativo di Cervera è dotato e dunque ritenerlo in cima alla lista dei pretendenti al titolo è un dovere morale.

Il secondo punto da considerare in casa Marquez sarà la Ducati ed Andrea Dovizioso. Il forlivese ha compiuto dei passi da gigante nelle ultime stagioni. Il suo non è un talento cristallino ma attraverso lavoro e umiltà ha saputo esaltare i punti di forza, minimizzando quelli di debolezza. Un centauro “operaio” il ducatista, deciso a lanciare il guanto di sfida quest’anno più che mai, avendo a disposizione una moto che già dai test ha fatto capire di essere competitiva. La nuova Rossa dovrebbe essere uno step in avanti della GP19 e si è cercato soprattutto di migliorare un particolare: la velocità di percorrenza in curva. Stando alle testimonianze dei diretti interessati e dei tecnici, i riscontri sono stati confortanti ma tutto andrà valutato sulla base di quanto accadrà in gara. Dovizioso avrà poi un ruolo da leader. Danilo Petrucci, difficilmente, potrà avere la sua stessa continuità e questo chiaramente darà anche maggiori attenzioni al due volte vice-campione del mondo.

E poi Valentino Rossi e la Yamaha. Il “Dottore”, compiuti gli ormai noti 40 anni, non ne vuol proprio sapere di smettere e quindi eccolo motivato più che mai in sella alla M1. Il terreno perso negli ultimi due anni non è stato poco e quindi la ricorsa non è delle più semplici, tenendo conto della forza dei suoi compagni di marca Maverick Vinales e Fabio Quartararo, senza sottovalutare Franco Morbidelli.

Calendario MotoGP 2020, ufficializzate le date dei 20 GP del Mondiale: programma, orari e tv

Sky è la casa della MotoGP, tutti i Gran Premi saranno trasmessi in diretta tv sui canali del network di Murdoch ma gli appassionati potranno godersi anche la diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8 di alcune gare. Tutti gli appuntamenti (prove libere, qualifiche e gare) saranno coperte dalle DIRETTE LIVE testuali. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutte le date del Motomondiale 2020:

1 QATAR GP Losail International Circuit (diretta tv Sky Sport – differita TV8)

Venerdì 6 marzo

ore 11.50-12.30, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 12.45-13.25, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.40-14.25, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 16.10-16.50, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 17.05-16.45, Moto2, Prove libere 2, diretta

ore 18.00-18.45, MotoGP, Prove libere 2, diretta

Sabato 7 marzo

ore 11.25-12.05, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 12.20-13.00, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 13.15-14.00, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 15.30-15.45, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 15.55-16.10, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 16.25-16.40, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 16.50-17.05, Moto2, Qualifica 2, diretta

ore 17.20-17.50, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 18.00-18.15, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 18.25-18.40, MotoGP, Qualifica 2, diretta

Domenica 8 marzo (diretta anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 12.40-13.00, Moto3, Warm Up, diretta

ore 13.10-13.30, Moto2, Warm Up, diretta

ore 13.40-14.00, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 15.00, Moto3, Gara, diretta

ore 16.20, Moto2, Gara, diretta

ore 18.00, MotoGP, Gara, diretta

2 THAILANDIA GP Chang International Circuit (diretta tv Sky Sport – differita TV8)

Venerdì 20 marzo

ore 04.00-04.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 04.55-05.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 05.55-06.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 08.15-08.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 09.10-09.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 10.10-10.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 21 marzo

ore 04.00-04.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 04.55-05.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 05.55-06.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 07.35-07.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 08.00-08.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 08.30-09.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 09.10-09.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 09.35-09.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 10.05-10.20, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 10.30-10.45, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 22 marzo (diretta anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 03.40-04.00, Moto3, Warm Up, diretta

ore 04.10-04.30, Moto2, Warm Up, diretta

ore 04.40-05.00, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 06.00, Moto3, Gara, diretta

ore 07.20, Moto2, Gara, diretta

ore 09.00, MotoGP, Gara, diretta

3 AMERICAS GP Circuit of the Americas (diretta tv Sky Sport – differita TV8)

Venerdì 3 aprile

ore 11.50-12.30, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 12.45-13.25, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.40-14.25, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 16.10-16.50, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 17.05-16.45, Moto2, Prove libere 2, diretta

ore 18.00-18.45, MotoGP, Prove libere 2, diretta

Sabato 4 aprile

ore 11.25-12.05, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 12.20-13.00, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 13.15-14.00, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 15.30-15.45, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 15.55-16.10, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 16.25-16.40, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 16.50-17.05, Moto2, Qualifica 2, diretta

ore 17.20-17.50, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 18.00-18.15, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 18.25-18.40, MotoGP, Qualifica 2, diretta

Domenica 5 aprile (diretta anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 12.40-13.00, Moto3, Warm Up, diretta

ore 13.10-13.30, Moto2, Warm Up, diretta

ore 13.40-14.00, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 15.00, Moto3, Gara, diretta

ore 16.20, Moto2, Gara, diretta

ore 18.00, MotoGP, Gara, diretta

4 ARGENTINA GP Termas de Rio Hondo (diretta tv Sky Sport – diretta TV8)

Venerdì 17 aprile

ore 13.00-13.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 13.55-14.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 14.55-15.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 17.15-17.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 18.10-18.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 19.10-19.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 18 aprile

ore 13.00-13.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 13.55-14.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 14.55-15.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 16.35-16.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 17.00-17.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 17.30-18.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 18.10-18.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 18.35-18.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 19.05-19.20, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 19.30-19.45, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 19 aprile (diretta anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 14.40-15.00, Moto3, Warm Up, diretta

ore 15.10-15.30, Moto2, Warm Up, diretta

ore 15.40-16.00, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 17.00, Moto3, Gara, diretta

ore 18.20, Moto2, Gara, diretta

ore 20.00, MotoGP, Gara, diretta

5 SPAGNA GP Circuito de Jerez-Ángel Nieto (diretta tv Sky Sport – differita TV8)

Venerdì 1° maggio

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 2 maggio

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.05-15.20, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.30-15.45, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 3 maggio (diretta anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 08.20-08.40, Moto3, Warm Up, diretta

ore 08.50-09.10, Moto2, Warm Up, diretta

ore 09.20-09.40, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

6 FRANCIA GP Le Mans (diretta tv Sky Sport – differita TV8)

Venerdì 15 maggio

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 16 maggio

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.05-15.20, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.30-15.45, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 17 maggio (diretta anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 08.20-08.40, Moto3, Warm Up, diretta

ore 08.50-09.10, Moto2, Warm Up, diretta

ore 09.20-09.40, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

7 ITALIA GP Autodromo di Mugello (diretta tv Sky Sport – diretta TV8)

Venerdì 29 maggio

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 30 maggio (diretta anche in chiaro su TV8 delle qualifiche)

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.05-15.20, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.30-15.45, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 31 maggio (diretta anche su SKY Sport Uno/HD e su TV8 delle gare)

ore 08.40-09.00, Moto3, Warm Up, diretta

ore 09.10-09.30, Moto2, Warm Up, diretta

ore 09.40-10.00, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

8 CATALOGNA GP Circuit de Barcelona-Catalunya (diretta tv Sky Sport – diretta TV8)

Venerdì 5 giugno

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 6 giugno (diretta anche in chiaro su TV8 delle qualifiche)

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.05-15.20, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.30-15.45, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 7 giugno (diretta anche su SKY Sport Uno/HD e su TV8 delle gare)

ore 08.40-09.00, Moto3, Warm Up, diretta

ore 09.10-09.30, Moto2, Warm Up, diretta

ore 09.40-10.00, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

9 GERMANIA GP Sachsenring (diretta tv Sky Sport – differita TV8)

Venerdì 19 giugno

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 20 giugno

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.05-15.20, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.30-15.45, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 21 giugno (diretta anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 08.20-08.40, Moto3, Warm Up, diretta

ore 08.50-09.10, Moto2, Warm Up, diretta

ore 09.20-09.40, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

10 OLANDA GP TT Circuit Assen (diretta tv Sky Sport – diretta TV8)

Venerdì 26 giugno

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 27 giugno (diretta anche in chiaro su TV8 delle qualifiche)

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.05-15.20, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.30-15.45, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 28 giugno (diretta anche su SKY Sport Uno/HD e su TV8 delle gare)

ore 08.40-09.00, Moto3, Warm Up, diretta

ore 09.10-09.30, Moto2, Warm Up, diretta

ore 09.40-10.00, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

11 FINLANDIA GP KYMIRING (diretta tv Sky Sport – differita TV8)

Venerdì 10 luglio

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 11 luglio

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.05-15.20, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.30-15.45, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 12 luglio

ore 08.40-09.00, Moto3, Warm Up, diretta

ore 09.10-09.30, Moto2, Warm Up, diretta

ore 09.40-10.00, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

12 REPUBBLICA CECA GP Automotodrom Brno (diretta tv Sky Sport – differita TV8)

Venerdì 7 agosto

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 8 agosto

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.05-15.20, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.30-15.45, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 9 agosto (diretta anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 08.40-09.00, Moto3, Warm Up, diretta

ore 09.10-09.30, Moto2, Warm Up, diretta

ore 09.40-10.00, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

13 AUSTRIA GP Red Bull Ring – Spielberg (diretta tv Sky Sport – differita TV8)

Venerdì 14 agosto

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 15 agosto

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.05-15.20, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.30-15.45, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 16 agosto (diretta anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 08.20-08.40, Moto3, Warm Up, diretta

ore 08.50-09.10, Moto2, Warm Up, diretta

ore 09.20-09.40, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

14 GRAN BRETAGNA GP Silverstone Circuit (diretta tv Sky Sport – differita TV8)

Venerdì 28 agosto

ore 10.00-10.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 11.55-12.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 14.15-14.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 16.10-16.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 29 agosto

ore 10.00-10.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 11.55-12.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 13.35-13.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 14.00-14.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 14.30-15.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 15.10-15.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 16.05-16.20, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 16.30-16.45, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 30 agosto (diretta anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 10.00-10.20, Moto3, Warm Up, diretta

ore 10.30-10.50, Moto2, Warm Up, diretta

ore 11.00-11.20, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 12.20, Moto3, Gara, diretta

ore 14.00, Moto2, Gara, diretta

ore 15.30, MotoGP, Gara, diretta

15 SAN MARINO GP Misano World Circuit (diretta tv Sky Sport – diretta TV8)

Venerdì 11 settembre

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 12 settembre (diretta qualifiche anche su TV8)

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.05-15.20, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.30-15.45, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 13 settembre (diretta anche su SKY Sport Uno/HD e su TV8)

ore 08.20-08.40, Moto3, Warm Up, diretta

ore 08.50-09.10, Moto2, Warm Up, diretta

ore 09.20-09.40, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

16 ARAGON GP MotorLand Aragon (diretta tv Sky Sport – dfferita TV8)

Venerdì 2 ottobre

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 3 ottobre (diretta qualifiche anche su TV8)

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.05-15.20, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.30-15.45, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 4 ottobre (diretta anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 08.40-09.00, Moto3, Warm Up, diretta

ore 09.10-09.30, Moto2, Warm Up, diretta

ore 09.40-10.00, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

17 GIAPPONE GP Twin Ring Motegi 20 ottobre (diretta tv Sky Sport – differita TV8)

Venerdì 16 ottobre

ore 02.00-02.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 02.55-03.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 03.55-04.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 06.15-06.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 07.10-07.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 08.10-08.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 17 ottobre

ore 02.00-02.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 02.55-03.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 03.55-04.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 05.35-05.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 06.00-06.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 06.30-07.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 07.10-07.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 07.35-07.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 08.05-08.20, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 08.30-08.45, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 18 ottobre (diretta anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 01.40-02.00, Moto3, Warm Up, diretta

ore 02.10-02.30, Moto2, Warm Up, diretta

ore 02.40-03.00, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 04.00, Moto3, Gara, diretta

ore 05.20, Moto2, Gara, diretta

ore 07.00, MotoGP, Gara, diretta

18 AUSTRALIA GP Phillip Island Circuit (diretta tv Sky Sport – differita TV8)

Venerdì 23 ottobre

ore 01.00-01.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 01.55-02.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 02.55-03.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 05.15-05.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 06.10-06.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 07.10-07.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 24 ottobre

ore 01.00-01.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 01.55-02.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 02.55-03.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 04.35-04.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 05.00-05.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 05.30-06.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 06.10-06.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 06.35-06.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 07.05-07.20, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 07.30-07.45, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 25 ottobre (diretta anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 00.40-01.00, Moto3, Warm Up, diretta

ore 01.10-01.30, Moto2, Warm Up, diretta

ore 01.40-02.00, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 02.00, Moto3, Gara, diretta

ore 03.20, Moto2, Gara, diretta

ore 05.00, MotoGP, Gara, diretta

19 MALESIA GP Sepang International Circuit (diretta tv Sky Sport – differita TV8)

Venerdì 30 ottobre

ore 02.00-02.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 02.55-03.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 03.55-04.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 06.15-06.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 07.10-07.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 08.10-08.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 31 ottobre

ore 02.00-02.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 02.55-03.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 03.55-04.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 05.35-05.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 06.00-06.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 06.30-07.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 07.10-07.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 07.35-07.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 08.05-08.20, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 08.30-08.45, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 1° novembre (diretta anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 02.40-03.00, Moto3, Warm Up, diretta

ore 03.10-03.30, Moto2, Warm Up, diretta

ore 03.40-04.00, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 05.00, Moto3, Gara, diretta

ore 06.20, Moto2, Gara, diretta

ore 08.00, MotoGP, Gara, diretta

20 VALENCIA GP Circuit Ricardo Tormo 17 novembre (diretta tv Sky Sport – diretta TV8)

Venerdì 13 novembre

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 14 novembre (diretta qualifiche anche su TV8)

ore 09.00-09.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 09.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.05-15.20, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.30-15.45, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 15 novembre (diretta anche su SKY Sport Uno/HD e su TV8)

ore 08.40-09.00, Moto3, Warm Up, diretta

ore 09.10-09.30, Moto2, Warm Up, diretta

ore 09.40-10.00, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

Foto: LaPresse