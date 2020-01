Atletica, Usain Bolt sarà presto papà: “Arriverà un re o una regina”

L’uomo più veloce della storia sarà presto papà. Sui propri account social Usain Bolt ha pubblicato una foto della compagna Kasi Bennett in dolce attesa. Primo figlio per il grande campione giamaicano, 33 anni, che ha non ha fatto trapelare ancora il sesso del bambino, come dimostra la frase sotto la foto “Voglio dirvi che sta per arrivare un re o una regina”.

Kasi Bennett e Usain Bolt sono fidanzati dal 2014 ed il rapporto è continuato nonostante voci, mai confermate, di possibili tradimenti da parte dello stesso velocista. Bennett è una modella trentenne e anche lei arriva dalla Giamaica come il grande campione.

Ecco il post apparso sulla pagina Facebook di Usain Bolt

Foto: LaPresse