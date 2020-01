F1, Charles Leclerc scelto dalla Ferrari per i test a Jerez sulle Pirelli da 18 pollici? La Rossa punta sul monegasco

L’indiscrezione è interessante e merita attenzione. Stando a quanto riportato da Motorsport.com, la Ferrari pare abbia preso una decisione importante relativamente ai test che si terranno dall’8 al 9 febbraio sul tracciato di Jerez de la Frontera (Spagna). La due-giorni di prove vedrà la scuderia di Maranello impegnata nell’acquisire informazioni relativamente alle nuove gomme Pirelli che si useranno nel 2021 (18 pollici), effettuando poi un’analisi comparativa con le mescole disponibili quest’anno.

La rivelazione è la seguente: Mattia Binnoto ha deciso di affidarsi solo a Charles Leclerc per portare avanti questo programma di sviluppo. In Andalusia, dunque, vi sarà solo il monegasco, mentre il tedesco Sebastian Vettel non sarà al volante della SF90 mule car. Una chiara indicazione sulla gestione interna dei piloti? La domanda sorge spontanea, visto che Leclerc gode del rinnovo fino al 2024 e invece Seb è in scadenza. Segnali quindi di una possibile chiusura dei rapporti a fine 2020 con il quattro volte iridato? Lo scopriremo presto.

Foto: LaPresse