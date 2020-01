Volley, Trento espugna Milano e vola in semifinale di Coppa Italia: dominio dolomitico, ora sfida a Civitanova

Trento ha sconfitto Milano con un netto 3-0 (25-23; 25-19; 25-19) e si è qualificata alla Final Four della Coppa Italia 2020 di volley maschile che andrà in scena a Bologna nel weekend del 22-23 febbraio. I dolomitici hanno espugnato l’Allianz Cloud nell’incontro secco dei quarti di finale, si preannunciava una partita decisamente più equilibrata e invece i ragazzi di Angelo Lorenzetti sono riusciti a giganteggiare in lungo e in largo soffrendo soltanto nel primo set. Alla Itas sono bastati 83 minuti di gioco per chiudere la contesa e regalarsi la semifinale contro Civitanova mentre l’altro sfida nel capoluogo emiliano sarà tra Perugia e Modena, questa sera i meneghini non sono stati all’altezza di una partita da dentro o fuori e hanno totalmente fallito la prova del nove. La quarta forza della SuperLega al termine del girone d’andata non ha potuto nulla contro un avversario più asperta anche se era alle loro spalle a metà campionato.

C’è stata battaglia soltanto nel primo parziale poi Simone Giannelli ha preso per mano la sua squadra che ha dominato a muro chiudendo qualsiasi spiraglio ai padroni di casa. Prestazione solidissima dello schiacciatore Klemen Cebulj (17 punti, 3 muri), doppia cifra anche per i centrali Davide Candellaro (11 punti, 4 muri) e Srecko Lisinac (10, 2 stampatone), 8 punti invece per l’opposto Luca Vettori. A Milano non è bastato il solito opposto Nimir Abdel-Aziz (20 punti, 6 aces), hanno deluso i martelli Nemanja Petric (4) e Trevor Clevenot (7).

Foto LPS/Elisa Calabrese