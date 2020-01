Ciclocross, i convocati della Svizzera per i Mondiali di Dubendorf: Kuhn, Rouiller e Lillo le punte

Sarà una Svizzera spuntata quella che prenderà parte ai Mondiali casalinghi di ciclocross che si terranno a Dubendorf tra poco più di una settimana (1 e 2 febbraio). I rossocrociati, infatti, dovranno fare a meno delle stelle della mountain bike Lars Forster e Joland Neff, i migliori, in patria, anche nella disciplina che si svolge tra fango, sabbia e prati. E se Forster, nel cross country ex campione d’Europa e vincitore della tappa di Snowshoe in Coppa del Mondo 2019, non aveva chance contro i grandi del ciclocross, Neff, la quale è costretta ai box da infortunio, poteva anche puntare a una medaglia (l’anno scorso fu 6a alla rassegna iridata di Bogense).

A rappresentare i padroni di casa saranno, dunque, Lukas Flückiger, Timon Rüegg, Nicola Rohrbach, Marcel Wildhaber e Simon Zahner tra gli uomini Elite. Tra le donne Elite, invece, toccherà alla sola Zina Barhoumi. Le categorie ove, invece, i rossocrociati possono puntare a fare grandi risultati sono gli uomini U23 e gli uomini juniores. Nel primo caso il contingente elvetico sarà capitanato da Kevin Kuhn, atleta già sicuro del successo in Coppa del Mondo di categoria nella quale, oltretutto, ha conquistato tre tappe su sei disputate fin qui (Berna, Namur e Zolder), e da Loris Rouiller, trionfatore nell’Azencross di Loenhout un mese fa, i quali, inoltre, avranno al loro fianco anche Jan Sommer e Felix Stehli. Nel secondo, invece, il leader sarà Dario Lillo, già sul podio agli Europei di Silvelle e secondo, in Coppa del Mondo, a Namur e Zolder. Lillo, oltretutto, sarà spalleggiato da Jean-Luc Halter, Timo Müller e Lars Sommer.

Tra le donne U23 sono tre le convocate, vale a dire Lara Krähemann, Noemi Rüegg e Tina Züger. Saranno delle partita tra le donne junior, invece, Lucie Cottier, Nicole Göldi, Fabienne Kipfmüller e Melissa Rouiller.

