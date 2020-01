Australian Open 2020, i risultati del 23 gennaio (sessione serale). Svitolina e Halep continuano la loro corsa, Giorgi fa sognare

La sessione serale degli Australian Open 2020 del tabellone femminile ha riservato grandi notizie al tennis italiano. Camila Giorgi è tornata e l’ha fatto con forza. L’azzurra si è imposta contro la russa Svetlana Kuznetsova (n.53 del mondo), contro cui non aveva mai vinto, e si è guadagnata l’accesso al terzo turno dello Slam. Ad attenderla ci sarà la n.18 del ranking Angelique Kerber e anche in questo caso andrà sfatato un tabù.

Nella seconda parte di questo day-4 i grossi calibri poi non hanno tradito. Il riferimento è a Simona Halep e a Elina Svittolina. La rumena (n.3 del mondo) ha regolato con lo score di 6-2 6-4 la n.173 WTA Harriet Dart. Troppa la differenza tra le due e Halep che continua il suo incedere. La prossima avversaria ha il nome di Yulia Putintseva (n.38 del ranking), vittoriosa contro l’americana Denielle Rose Collins (testa di serie n.26) per 6-4 2-6 7-5. Non si preannuncia un match facile per la vincitrice di Wimbledon 2019. Per quanto concerne l’ucraina, successo per 6-2 7-6 (6) contro l’americana Lauren Davis, che specie nel secondo parziale ha creato dei problemi alla n.5 del mondo. Svitolina, poi, è venuta fuori con la sua maggior potenza da fondo, conquistando il pass per il prossimo round dove giocherà contro la spagnola Garbine Muguruza. Di seguito i risultati completi del secondo turno (parte bassa del tabellone):

I RISULTATI DEL SECONDO TURNO – PARTE BASSA TABELLONE FEMMINILE AUSTRALIAN OPEN 2020

B. Bencic (6) – J. Ostapenko 7-5 7-5

S. Tormo Sorribes – A. Kontaveit (28) 2-6 6-4 1-6

D. Vekic (19) – A. Cornet 6-4 6-2

I. Swiatek – C. Suarez Navarro 6-3 7-5

E. Mertens (16) – H. Watson 6-3 6-0

C. Bellis – K. Muchova (20) 6-4 6-4

D. R. Collins (26) – Y. Putintseva 4-6 6-2 5-7

H. Dart (Q) – S. Halep (4) 2-6 4-6

E. Svitolina (5) – L. Davis 6-2 7-6 (6)

A. Tomljanovic – G. Muguruza 3-6 6-3 3-6

Z. Diyas – A. Blinkova 4-6 6-3 6-4

Ar. Rodionova (WC) – K. Bertens (9) 3-6 5-7

V. Kuznetsova – C. Giorgi 3-6 1-6

P. Hon (WC) – A. Kerber (12) 3-6 2-6

A. Pavlyuchenkova (30) vs T. Townsend 7-5 7-6 (1)

L. Siegemund – Ka. Pliskova (2) 3-6 3-6

Foto: LaPresse