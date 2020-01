Tennistavolo, l’Italia maschile perde per 2-3 col Belgio nel Preolimpico 2020 di Gondomar e dice addio a Tokyo

L’Italia maschile esce sconfitta dal Preolimpico di tennistavolo di Gondomar, in Portogallo, che oggi ha visto gli azzurri impegnati nei sedicesimi di finale: a privare la squadra italiana del sogno chiamato Tokyo 2020 è il Belgio, uscito vincitore per 3-2 al termine di una battaglia sportiva tiratissima, decisa al quinto set dell’incontro decisivo.

La sfida era iniziata bene, con Mihai Bobocica e Leonardo Mutti capaci di battere per 3-0 nel doppio Martin Allegro e Florent Lambiet, ma Niagol Stoyanov ha poi ceduto per 0-3 a Cedric Nuytinck. L’Italia è tornata a condurre grazie al successo per 3-1 di Mihai Bobocica su Florent Lambiet, ma Niagol Stoyanov è stato superato per 2-3 da Martin Allegro. Nella sfida decisiva Leonardo Mutti ha lottato, ma alla fine Cedric Nuytinck si è imposto per 2-3.

Torneo maschile di qualificazione olimpica – Sedicesimi

Italia-Belgio 2-3

Mihai Bobocica/Leonardo Mutti – Martin Allegro/Florent Lambiet 3-0 (11-7, 12-10, 11-8)

Niagol Stoyanov – Cedric Nuytinck 0-3 (8-11, 9-11, 6-11)

Mihai Bobocica – Florent Lambiet 3-1 (8-11, 11-7, 11-7, 11-8)

Niagol Stoyanov – Martin Allegro 2-3 (11-6, 8-11, 7-11, 11-6, 6-11)

Leonardo Mutti – Cedric Nuytinck 2-3 (11-8, 6-11, 11-8, 7-11, 8-11)

Foto: FITET