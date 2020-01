Sci alpino, Federica Brignone seconda nella prova della discesa di Bansko 2020. Bene anche Sofia Goggia

La svizzera Joana Haehlen ha chiuso in testa la prima prova della discesa di Bansko. L’elvetica ha stabilito il miglior tempo di 1’30”69, precedendo un’ottima Federica Brignone di dieci centesimi. Davvero una prestazione convincente da parte della valdostana, che proverà a stupire nelle due libere in programma oggi e domani sulla pista intitolata a Marc Girardelli.

Terza posizione per l’austriaca Tamara Tippler, staccata di quindici centesimi dalla vetta. Ritardo che sale già dalla quarta posizione di Mikaela Shiffrin, che paga 1.08 da Haehlen. La leader della classifica generale precede Sofia Goggia, che paga 1.14 dalla testa della classifica. Segnali comunque positivi per la bergamasca, che si trova ad affrontare un weekend decisivo per la sua stagione.

Sesta l’americana Breezy Johnson (+1.38) davanti alle due austriache Nina Ortlieb (+1.45) e Ramona Siebenhofer (+1.62). Nona la slovena Ilka Stuhec (+1.63), mentre decima una convincente Petra Vlhova (+1.65) a pari merito con la tedesca Kira Weidle.

I ritardi delle altre azzurre: Marta Bassino (+1.79), Nicol Delago (+1.94), Elena Curtoni (+2.43), Nadia Delago (+3.82) e Laura Pirovano (+4.28).

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI ALPINO

andrea.ziglio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse