Volley femminile, Novara asfalta lo Stoccarda in Champions League e si rilancia verso i quarti di finale

Novara ha demolito Stoccarda per 3-0 (25-11; 25-22; 25-19) nella Champions League 2020 di volley femminile ed è balzata in testa alla classifica della Pool C con tre vittorie all’attivo: le piemontesi si rilanciano brillantemente nella massima competizione continentale e hanno effettuato un passo importante verso la qualificazione ai quarti di finale riservata alle vincitrici dei cinque gironi e alle tre migliori seconde classificate. Le ragazze di coach Massimo Barbolini hanno riscattato la sconfitta subita due mesi fa nella tana delle tedesche e hanno confermato il buon momento di forma, la terza forza della Serie A1 ora condivide il primo posto con le polacche del Commercecon Lodz e lo scontro diretto sarà verosimilmente decisivo per il primato del raggruppamento.

Il risultato di questa sera non è mai stato in discussione: 8-1 in avvio di primo set e comodo trionfo, poi un buon finale nel secondo parziale più combattuto e un’agevole gestione nella terza frazione per chiudere i conti in appena 69 minuti di gioco. A decidere la contesa sono state l’opposto Jovana Brakocevic (14 punti) e la schiacciatrice Elitsa Vasileva (16), buona prova delle centrali Stefana Veljkovic e Cristina Chirichella (9 punti a testa), da segnalare la regia di Micha Hancock e l’ottimo lavoro del libero Francesca Napodano che ha sostituito l’influenzata Stefania Sansonna. Allo Stoccarda non è bastata Alexandra Lee (11).

CLASSIFICA POOL C: Igor Gorgonzola Novara 3 vittorie (8 punti), LKS Commercecon Lodz 3 vittorie (8 punti), Allianz MTV Stuttgart 2 vittorie (7 punti), Khimik Yuzhny 0 vittorie (1 punto).

Foto: FIVB