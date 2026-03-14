Sport in tv oggi (sabato 14 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 14 marzo ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le qualifiche e la Sprint Race del GP della Cina per la F1, mentre gli amanti del grande ciclismo potranno gustarsi due tappe di fondamentale importanza tra Tirreno-Adriatico e Parigi-Nizza. L’Italia affronterà Porto Rico nei quarti di finale del World Baseball Classic, mentre gli azzurri del rugby saranno impegnati in Galles per l’ultima partita del Sei Nazioni.

Jannik Sinner affronterà Alexander Zverev in un’imperdibile semifinale al Masters 1000 di Indian Wells e l’Italia incrocerà gli USA nelle qualificazioni ai Mondiali di basket femminile. Penultima giornata per le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e grande abbuffata di sport invernali tra il superG maschile a Courchevel, il gigante femminile di Are, la 50 km di Oslo per lo sci di fondo, gli inseguimenti di biathlon a Otepaeae.

Da seguire anche i Mondiali di short track con gli azzurri in prima linea, l’inizio dei Mondiali di curling femminile (l’Italia esordirà nella notte sul ghiaccio di Calgary), le qualificazioni ai Mondiali femminili di hockey prato con l’Italia protagonista, la gara-1 della semifinale scudetto di volley femminile tra Scandicci e Milano, lo slalom femminile dei Mondiali juniores di sci alpino (Anna Trocker sogna il bis dopo il trionfo in gigante sulle nevi di Narvik).

Ci sarà da divertirsi con i campionati nazionali di basket, volley, pallamano, pallanuoto e il consueto piatto ben farcito di calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e tornei esteri. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 14 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 14 marzo

01.00 BASEBALL (World Baseball Classic, quarti di finale) – Canada-USA (non è prevista diretta tv/streaming)

03.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Cina Masters (diretta streaming su BWF Tv)

04.00 F1 – GP Cina, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

06.30 RALLY – Rally Kenya, sei prove speciali (diretta streaming integrale su DAZN; diretta tv su Sky Sport Max dalle ore 14.00 alle ore 15.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 14.00 alle ore 15.00)

07.30 SCI ALPINISMO – Mondiali lunghe distanze ad Araches-Beafurt (non è prevista diretta tv/streaming)

08.00 F1 – GP Cina, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

09.00 SPORT INVERNALI – Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 (diretta tv su Rai 2 fino alle ore 10.50 e dalle ore 12.15 alle ore 13.00; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 11.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00; diretta streaming su Rai Play nelle medesime fasce orarie)

09.00 SCI ALPINO (Mondiali juniores) – Slalom femminile a Narvik, prima manche (diretta streaming sul canale Youtube FIS Alpine)

09.00 KARATE – Premier League a Roma, eliminatorie (diretta streaming su WKF)

09.30 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – PCR femminile a Oslo (non è prevista diretta tv/streaming)

09.30 TUFFI – Campionati Italiani di categoria (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile ad Are, prima manche (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

10.00 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – 50 km maschile a Oslo (diretta streaming su RaiPlaySport 1 fino alle 10.45, poi RaiPlaySport 2, Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

10.00 ATLETICA – Coppa Europa di lanci, prima giornata (diretta streaming sul canale di European Athletics)

10.30 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Snowboardcross maschile/femminile a Montafon, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

10.45 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – 50 km femminile a Oslo (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

10.45 CICLISMO – Tirreno-Adriatico, sesta tappa: San Severino Marche-Camerino (diretta tv su Rai 2 dalle ore 15.00; diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery Plus, HBO Max dalle ore 13.05; diretta streaming su Eurosport 2, DAZN dalle ore 15.15)

11.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – SuperG maschile a Courchevel (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

11.00 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – PCR maschile a Oslo (non è prevista diretta tv/streaming)

11.40 CICLISMO – Parigi-Nizza, settima tappa: Nizza-Auron (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 13.25)

12.00 SCI ALPINO (Mondiali juniores) – Slalom femminile a Narvik, seconda manche (diretta streaming sul canale Youtube FIS Alpine)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Parma-Genoa (diretta streaming su DAZN)

12.45 HOCKEY PRATO (Qualificazioni Mondiali femminili, finale per il terzo posto) – Italia-Scozia (diretta streaming su Watch Hockey)

13.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile ad Are, seconda manche (diretta tv su RaiSport HD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

13.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Bogliasco-Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

13.30 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Inseguimento maschile a Otepaeae (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Girona-Athletic Bilbao (diretta streaming su DAZN)

14.00 GOLF – The Players Championship, terzo giro (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max; diretta streaming su Eurosport 2, DAZN dalle ore 19.00)

14.30 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS134 femminile a Oslo (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

14.30 CALCIO (Serie C) – Pineto-Bra (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Torres-Ravenna (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Casarano-Cosenza (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Giugliano-Atalanta U23 (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Latina-Siracusa (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Potenza-Cavese (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW)

14.30 RUGBY (Serie A) – Padova-Fiamme Oro (diretta streaming su Rai Play Sport 2, The Rugby Channel)

14.30 RUGBY (Serie A) – Tre partite: Emilia-Biella, Lyons-Viadana, Vicenza-Rovigo (diretta streaming su The Rugby Channel)

15.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PGS maschile/femminile a Val St. Come, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 CALCIO (Serie A) – Inter-Atalanta (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Bari-Reggiana (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Cesena-Frosinone (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Empoli-Mantova (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Juve Stabia-Carrarese (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Padova-Catanzaro (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Napoli-Lazio (diretta streaming su DAZN)

15.00 HOCKEY PRATO (Qualificazioni Mondiali femminili, finale per il primo posto) – India-Inghilterra (diretta streaming su Watch Hockey)

15.10 RUGBY (Sei Nazioni) – Irlanda-Scozia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayern Monaco-Bayer Leverkusen (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Tre partite: Borussia Dortmund-Augsburg, Eintracht Francoforte-Heidenheim, Hoffenheim-Wolfsburg (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 PALLAMANO (Serie A) – Sassari-Cingoli (diretta streaming su Pallamano Tv)

16.00 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Inseguimento femminile a Otepaeae (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Burnley-Bournemouth (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Sunderland-Brighton (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Due partite: Olympic Roma-Ortigia, Roma-De Akker (non è prevista diretta tv/streaming)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Atletico Madrid-Getafe (diretta streaming su DAZN)

16.40 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS134 maschile a Oslo (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

16.45 PALLAMANO (Serie A) – Conversano-Cassano (diretta streaming su Pallamano Tv)

16.50 TRIATHLON (Coppa del Mondo) – Gara femminile a Lanzarote (diretta streaming su Triathlon Tv)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lorient-Lens (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su NOW)

17.00 VOLLEY (Serie A2) – Taranto-Porto Viro (diretta streaming su DAZN)

17.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Ekipe Orizzonte Catania-Brizz (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 PALLAMANO (Serie A) – Cologne-Fasano (diretta streaming su Pallamano Tv)

17.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Brixen-Salerno, Ferrara-Mestrino (diretta streaming su Pallamano Tv)

17.06 SHORT TRACK – Mondiali, seconda giornata (dalle 18.35 diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery Plus, HBO Max)

17.15 CALCIO (Serie B) – Monza-Palermo (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

17.15 CALCIO (HNL croata) – Dinamo Zagabria-Slaven Belupo (diretta streaming su Como Tv)

17.30 CALCIO (Serie C) – Ospitaletto-Trento (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Pergolettese-Arzignano (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Livorno-Carpi (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Pontedera-Guidonia (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Vis Pesaro-Ternana (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su NOW)

17.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Trieste-Quinto (non è prevista diretta tv/streaming)

17.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Civitavecchia-Rapallo (non è prevista diretta tv/streaming)

17.40 RUGBY (Sei Nazioni) – Galles-Italia (diretta tv su Sky Sport Uno, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

18.00 CALCIO (Serie A) – Napoli-Lecce (diretta streaming su DAZN)

18.00 BASKET (NBA) – Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Ottawa Senators-Anaheim Ducks (diretta streaming su DAZN)

18.00 VOLLEY (Superlega, quarti di finale playoff scudetto) – Gara-2: Piacenza-Modena (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

18.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Salerno-Florentia (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 PALLAMANO (Serie A) – Chiaravalle-Trieste (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Nuoro-Casalgrande Padana (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Euro Cup, andata quarti di finale) – Ethnikos-Trieste (diretta streaming su European Aquatics Tv)

18.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Euro Cup, andata quarti di finale) – Plebiscito Padova-BVSC Manna (diretta streaming su European Aquatics Tv)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Arsenal-Everton (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Chelsea-Newcastle (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Oviedo-Valencia (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Amburgo-Colonia (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su NOW)

18.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Pro Recco-Telimar (non è prevista diretta tv/streaming)

18.30 PALLAMANO (Serie A) – Pressano-Albatro (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Teramo-Mezzocorona (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.45 CALCIO (Eredivisie olandese) – PSV Eindhoven-Nijmegen (diretta streaming su Como Tv)

18.50 TRIATHLON (Coppa del Mondo) – Gara maschile a Lanzarote (diretta streaming su Triathlon Tv)

19.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PGS maschile/femminile a Val St. Come, tabellone finale (diretta streaming su Rai Play Sport 2, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Angers-Nizza (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Eppan-Bolzano (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 BEACH VOLLEY – Elite 16 maschile/femminile Joao Pessoa (diretta streaming su VBTV)

19.15 HOCKEY GHIACCIO (ICE Hockey League) – Salisburgo-Valpusteria (diretta streaming su DAZN)

19.30 CALCIO (Serie B) – Sampdoria-Venezia (diretta streaming su canale LegaB di Amazon Prime Video, DAZN)

19.30 HOCKEY GHIACCIO (Alps Hockey League) – Due partite: Zeller Eisbaren-Vipiteno, KHL Sisak-Cortina (diretta streaming su Valcome Tv)

19.30 PALLAMANO (Serie A) – Brixen-Merano (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.45 HOCKEY GHIACCIO (ICE Hockey League) – Bolzano-HK Olimpija (diretta streaming su DAZN)

20.00 BASEBALL (World Baseball Classic, quarti di finale) – Italia-Porto Rico (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Max; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

20.00 CALCIO (Saudi Pro League araba) – Due partite: Al Fateh-Al Hilal, Al Khaleej.-Al Nassr (diretta streaming su Como Tv)

20.00 BASKET (Serie A) – Venezia-Udine (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, LBA Tv)

20.00 BASKET (NBA) – Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 VOLLEY (Serie A2) – Pineto-Cantù (diretta streaming su DAZN)

20.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Washington Capitals-Boston Bruins (diretta streaming su DAZN)

20.00 HOCKEY GHIACCIO (Alps League) – Asiago-Merano (diretta streaming su Valcome Tv)

20.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Cassano-Erice, Padova-Leno (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1, semifinale scudetto) – Gara-1: Scandicci-Milano (diretta streaming su Rai Play Sport 3, DAZN, VBTV)

20.30 BASKET (Serie A) – Trieste-Trento (diretta streaming su LBA Tv)

20.30 BASKET (NBA) – San Antonio Spurs-Charlotte Hornets (non è prevista diretta tv/streaming)

20.30 CALCIO (Serie C) – Sambenedettese-Campobasso (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su NOW)

20.30 CALCIO (Serie C) – Albinoleffe-Giana Erminio (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su NOW)

20.45 CALCIO (Serie A) – Udinese-Juventus (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (Premier League inglese) – West Ham-Manchester City (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Real Madrid-Elche (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – Ajax-Sparta Rotterdam (diretta streaming su Como Tv)

21.00 CALCIO (Premiership scozzese) – Kilmarnock-Hearts (diretta streaming su Como Tv)

21.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Winnipeg Jets-Colorado Avalanche (diretta streaming su DAZN)

21.00 CURLING (Mondiali femminili) – Prima giornata: Cina-Scozia, Svezia-Canada, Norvegia-Turchia, Giappone-Svizzera (diretta streaming su The Curling Channel)

21.05 CALCIO (Ligue 1 francese) – Monaco-Brest (non è prevista diretta tv/streaming)

21.10 RUGBY (Sei Nazioni) – Francia-Inghilterra (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.30 TENNIS – ATP Masters 1000 Indian Wells, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta tv su Sky Sport Uno dalle ore 22.45; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Sinner-Zverev (ore 21.30)

21.30 CALCIO (Liga portoghese) – Arouca-Benfica (diretta streaming su DAZN)

22.00 BASKET FEMMINILE (Qualificazioni Mondiali) – Italia-USA (diretta tv su Sky Sport Basket, Sky Sport Mix; diretta streaming su Rai Play Sport 2, Sky Go, NOW, DAZN)

23.00 BASKET (NBA) – Boston Celtics-Washington Wizards (non è prevista diretta tv/streaming)

23.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Minnesota Wild-New York Rangers (diretta streaming su DAZN)

Domenica 15 marzo

02.00 CURLING (Mondiali femminili) – Prima giornata: Italia-Corea del Sud, Cina-Svizzera, Australia-Danimarca, USA-Canada (diretta streaming su The Curling Channel)

LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DI F1 DALLE 8.00

LA DIRETTA LIVE DEL LIVEBLOG DELLE PARALIMPIADI DALLE 9.00

LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DEI MONDIALI JUNIORES ALLE 9.00 E ALLE 12.00

LA DIRETTA LIVE DELLA 50 KM DI SCI DI FONDO DALLE 10.00

LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI ARE ALLE 10.00 E ALLE 13.00

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LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DALLE 11.00

LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11.40

LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 13.30

LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 16.00

LA DIRETTA LIVE DI GALLES-ITALIA DI RUGBY DALLE 17.40