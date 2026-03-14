LIVE Sci alpino, Slalom femminile Mondiali juniores 2026 in DIRETTA: Anna Trocker cerca un nuovo acuto!

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dello slalom femminile ai Mondiali juniores di sci alpino 2026. Dopo il trionfo di due giorni fa l’Italia va a caccia di un nuovo successo nella rassegna dedicata a tutti i talenti emergenti del circo bianco.

Anna Trocker proverà ad essere protagonista anche tra i pali dopo il successo in gigante di 48 ore fa. La diciassettenne italiana ha dominato la prova tra le porte strette e proverà a ripetersi anche in slalom. In questa disciplina Trocker ha debuttato anche ai Giochi Olimpici disputando un’ottima manche nel team combined, dove ha chiuso decima insieme a Nicol Delago, ed uscendo di scena nella prima manche della gara individuale.

L’azzurra partirà con il pettorale numero 1 e proverà a controllare la gara dall’inizio alla fine. Per l’Italia saranno al via della gara anche Giorgia Collomb, che con il 3 andrà a caccia di un piazzamento di rilievo dopo una stagione difficile, Tatum Bieler, bronzo in gigante, e Victoria Klotz.

La prima manche è in programma alle 9.00, mentre la seconda scatterà alle 12.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dello slalom femminile ai Mondiali juniores di sci alpino 2026 con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!