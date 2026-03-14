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LIVE Sci alpino, Gigante Are 2026 in DIRETTA: Della Mea per un acuto, torna Pirovano. La startlist
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Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del gigante femminile in programma ad Are (Svezia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza della prima manche, a partire dalle ore 10.00, ci saranno 52 atlete da 14 Paesi. Seconda manche alle 13.00.
In casa Italia saranno otto le azzurre al via della gara odierna sulle 52 partenti della prima run: Lara Della Mea scatterà con l’8, Sofia Goggia col 15, Asja Zenere col 20, Laura Pirovano col 31, Ilaria Ghisalberti col 32, Laura Steinmair col 35, Sophie Mathiou col 37 ed Alice Pazzaglia col 40.
Si tratta dell’ultimo gigante prima delle Finali: nella classifica di specialità guida l’austriaca Julia Scheib con 560 punti, davanti all’elvetica Camille Rast, seconda con 471, ed alla svedese Sara Hector, terza con 429.
Nella graduatoria generale comanda la statunitense Mikaela Shiffrin, con 1141 punti. A 125 lunghezze di distacco c’è la tedesca Emma Aicher, seconda con 1016, mentre al terzo posto, a -178, c’è proprio l’elvetica Camille Rast, a quota 963.
Il gigante femminile in programma ad Are (Svezia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026, prenderà il via alle ore 10.00 con la prima manche (seconda run dalle 13.00): OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale dell’evento dalle ore 9.30 circa, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!