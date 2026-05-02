Sport in tv oggi (sabato 2 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 2 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sulla F1, che torna dopo un mese di assenza: Sprint Race e qualifiche per il GP di Miami tra tardo pomeriggio e serata. Gli appassionati di motori potranno divertirsi anche con Superpole e gara-1 del GP di Ungheria per la Superbike. Gli amanti del grande ciclismo avranno la possibilità di gustarsi il Giro di Romandia, il Giro di Turchia e le World Series di mountain bike.

I Mondiali di curling doppio misto giungono alle loro battute conclusive: in programma le finali che assegneranno le medaglie sul ghiaccio di Ginevra, l’Italia affronterà il Canada per la medaglia di bronzo. L’Italia sfiderà l’Australia nella World Cup di pallanuoto femminile, poi la grande attesa per le semifinali della Champions League di volley femminile con due squadre italiane all’arrembaggio: Conegliano se la dovrà vedere con il VakifBank Istanbul, Scandicci incrocerà l’Eczacibasi Istanbul.

A Gaborone incominceranno le World Relays, i ribattezzati Mondiali di staffette: in programma le batterie di 4×100 e 4×400, in palio i pass per i Mondiali 2027 di atletica e l’Italia vuole sognare in grande. Spazio alla Coppa del Mondo di scherma, di tuffi, di nuoto di fondo, di nuoto artistico e al Grand Slam di judo, mentre a Madrid andrà in scena la finale del WTA 1000 per tutti gli appassionati di tennis e a Cagliari si consumeranno le semifinali di un prestigioso Challenger di tennis.

Consueta abbuffata di calcio tra Serie A e tornei esteri (non ci sarà la Serie C: i playoff promozione incominceranno domani), oltre ai campionati nazionali di vari sport di squadra. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 2 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 2 maggio

03.00 SCHERMA (Grand Prix) – Sciabola femminile a Incheon, fasi preliminari (non è prevista diretta tv/streaming)

03.00 NUOTO ARTISTICO (Coppa del Mondo) – Solo free maschile a Xi’an (diretta streaming su Recast Tv)

04.30 NUOTO ARTISTICO (Coppa del Mondo) – Duo free femminile a Xi’an (diretta streaming su Recast Tv)

04.30 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Boulder femminile a Keqiao, semifinale (diretta streaming su Discovery Plus)

06.00 MOUNTAIN BIKE (World Series) – Gara elite donne a Mona Yongpyong (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

06.10 TUFFI (Coppa del Mondo) – Trampolino 3 metri maschile a Pechino, finale (diretta streaming su Recast Tv)

07.00 JUDO – Grand Slam a Dushanbe, turni preliminari (diretta streaming su Judo Tv)

07.10 MOUNTAIN BIKE (World Series) – Gara elite uomini a Mona Yongpyong (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

08.00 GOLF (DP World Tour) – Turkish Open, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 12.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 12.30)

08.30 BADMINTON – Thomas/Uber Cup (diretta streaming su BWF Tv)

08.55 CICLISMO – Giro di Turchia, settima tappa: Antalya-Antalya (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 10.30)

09.00 NUOTO ARTISTICO (Coppa del Mondo) – Duo misto tecnico a Xi’an (diretta streaming su Recast Tv)

09.00 NUOTO DI FONDO (Coppa del Mondo) – Staffetta mista 4×1500 a Golfo Aranci (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Recast Tv)

09.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Fioretto maschile/femminile a Istanbul, tabelloni individuali (non è prevista diretta tv/streaming)

09.30 FORMULA E – GP Berlino 1, prove libere 2 (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

09.40 SUPERBIKE – GP Ungheria, prove libere 3 (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 CURLING – Mondiali doppio misto, finale per il bronzo: Italia vs Canada (diretta streaming su The Curling Channel)

11.00 SNOOKER – Mondiali, semifinali (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

10.00 TENNISTAVOLO – Mondiali a squadre, primo turno (diretta streaming sul canale di WTT)

11.00 NUOTO ARTISTICO (Coppa del Mondo) – Team free a Xi’an (diretta streaming su Recast Tv)

11.15 SUPERBIKE – GP Ungheria, Superpole (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.40 FORMULA E – GP Berlino 1, qualifiche (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

12.00 BOXE – Riunione a Tokyo, main event: Mondiale pesi supergallo, Inoue va Nakatani (diretta streaming su DAZN)

12.00 TENNIS – Challenger di Aix-en-Provence, semifinali (diretta streaming su DAZN)

12.10 CICLISMO – Giro di Romandia, quarta tappa: Broc-Charmey (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 14.00)

12.10 TUFFI (Coppa del Mondo) – Piattaforma 10 metri femminile a Pechino, finale (diretta streaming su Recast Tv)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Napoli-Juventus (diretta streaming su DAZN)

13.00 TENNIS – Challenger Cagliari, semifinali (diretta tv su Super Tennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, DAZN). Arnaldi–Cadenasso (ore 13.00)

13.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Boulder femminile a Keqiao, finale (diretta streaming su Discovery Plus)

14.00 CURLING – Mondiali doppio misto, finale per l’oro: Australia vs Svezia (diretta streaming su The Curling Channel)

14.00 JUDO – Grand Slam a Dushanbe, Final Block (diretta streaming su Judo Tv)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Villareal-Levante (diretta streaming su DAZN)

14.00 PALLANUOTO FEMMINILE (World Cup) – Ungheria-Giappone (diretta streaming su Recast Tv)

14.05 ATLETICA – World Relays, prima giornata (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

15.00 NUOTO DI FONDO (Coppa del Mondo) – Knockout sprint maschile a Golfo Aranci (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Recast Tv)

15.00 CALCIO (Serie A) – Udinese-Torino (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Nantes-Marsiglia (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Champions League, semifinale di ritorno) – Lione-Arsenal (diretta streaming su Disney+)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Sassuolo-Genoa (diretta streaming su DAZN)

15.00 BEACH VOLLEY – Elite 16 maschile/femminile a Brasilia (diretta streaming su VBTV)

15.30 SUPERBIKE – GP Ungheria, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 15.55; diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayern Monaco-Heidenheim (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quattro partite: Werder Brema-Augsburg, Eintracht Francoforte-Amburgo, Hoffenheim-Stoccarda, Union Berlino-Colonia (non è prevista diretta tv/streaming)

15.45 PALLANUOTO FEMMINILE (World Cup) – Spagna-USA (diretta streaming su Recast Tv)

16.00 VOLLEY FEMMINILE (Champions League, semifinale) – Conegliano-VakifBank Istanbul (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 17.55; diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN)

16.00 GOLF (PGA Tour) – Miami Championship, terzo giro (diretta streaming integrale su Discovery Plus, HBO Max; diretta streaming su Eurosport 2, DAZN dalle ore 18.15)

16.00 RUGBY (European Rugby Champions Cup) – Leinster-Toulon (diretta streaming su EPCR Tv)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Brentford-West Ham (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Newcastle-Brighton (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Wolverhampton-Sunderland (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su NOW)

16.00 CALCIO (HNL croata) – Gorica-Dinamo Zagabria (diretta streaming su Como Tv)

16.05 FORMULA E – GP Berlino 1, gara (diretta tv su Italia 1; diretta streaming su Mediaset Infinity, Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Valencia-Atletico Madrid (diretta streaming su DAZN)

17.00 TENNIS – WTA 1000 Madrid, finale singolare: Andreeva vs Kostyuk (diretta tv su Super Tennis, Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

17.00 NUOTO DI FONDO (Coppa del Mondo) – Knockout sprint femminile a Golfo Aranci (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Recast Tv)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – PSG-Lorient (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 F1 – GP Miami, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

18.00 CALCIO (Serie A) – Como-Napoli (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO A 5 (Serie A1) – Sette partite: Active Network-Napoli, CDM Futsal-Cosenza, Genzano-Eboli, Capurso-Mantova, L84 Torino-Pomezia, Roma 1927-Sandro Abate, Sporting Sala Consilina-Meta Catania (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)

18.30 CALCIO (Premier League) – Arsenal-Fulham (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayer Leverkusen-Lipsia (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Alaves-Athletic Bilbao (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Roma-Ternana (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, DAZN)

18.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Inter-Milan (diretta streaming su DAZN)

18.30 RUGBY (Amlin Challenge Cup, semifinale) – Ulster-Exeter Chiefs (diretta streaming su EPCR Tv)

18.30 PALLANUOTO FEMMINILE (World Cup) – Grecia-Paesi Bassi (diretta streaming su Recast Tv)

18.30 PALLAMANO (Serie A, semifinale scudetto) – Gara-1: Cassano Magnago-Fasano (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A, semifinale scudetto) – Gara-1: Erice-Cassano Magnago (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.45 PALLAMANO (Serie A, semifinale scudetto) – Gara-1: Sassari-Bolzano (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 VOLLEY FEMMINILE (Champions League, semifinale) – Scandicci-Eczacibasi Istanbul (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN)

19.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A, semifinale scudetto) – Gara-1: Salerno-Brixen (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Metz-Monaco (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 CALCIO (Liga portoghese) – Famaliçao-Benfica (diretta streaming su DAZN)

19.35 BASEBALL (MLB) – New York Yankees-Baltimore Orioles (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – Ajax-PSV Eindhoven (diretta streaming su Como Tv)

20.00 CALCIO (Saudi League araba) – Al Hazem-Al Hilal (diretta streaming su Como Tv)

20.15 PALLANUOTO (World Cup) – Australia-Italia (diretta streaming su Recast Tv)

20.30 CALCIO (Zweite Bundesliga tedesca) – Schalke 04-Fortuna Dusseldorf (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su NOW)

20.45 CALCIO (Serie A) – Atalanta-Genoa (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Osasuna-Barcellona (diretta streaming su DAZN)

21.05 CALCIO (Ligue 1 francese) – Nizza-Lens (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.30 CALCIO (Liga portoghese) – Porto-Alverca (diretta streaming su DAZN)

22.00 F1 – GP Miami, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

23.00 circa BOXE – Europei pesi mosca: Joel Santos vs Conner Kelsall (non è prevista diretta tv/streaming)

23.30 circa BOXE – Mondiali WBO e WBA pesi cruiser: Benavidez vs Zurdo (diretta streaming su DAZN)