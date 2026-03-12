Quando si gioca Sinner-Zverev, ATP Indian Wells 2026: due ipotesi di orario per la semifinale, tv, streaming

Sabato 14 marzo, per quanto concerne l’ATP Masters 1000 di Indian Wells, in California (Stati Uniti), si disputeranno entrambe le semifinali del tabellone principale di singolare maschile: per il match della parte bassa del main draw, l’azzurro Jannik Sinner, numero 2 del seeding, affronterà il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 4.

L’incontro si disputerà sullo Stadium 1 e sarà il secondo o il terzo dalle ore 19.00 italiane: il programma si aprirà con la finale del doppio femminile, poi si disputeranno le due semifinali di singolare maschile. La prima inizierà non prima delle ore 21.30 italiane, mentre la seconda scatterà non prima delle ore 23.30 italiane. Occorrerà attendere il rilascio dell’ordine di gioco per sapere quando toccherà a Sinner.

Il match tra Jannik Sinner ed Alexander Zverev del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells, sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport Tennis e, nel caso in cui fosse la seconda semifinale, anche su Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà assicurata da Sky Go, NOW e Tennis TV. La Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP INDIAN WELLS

Sabato 14 marzo

Stadium 1 – Dalle ore 19.00 italiane

Finale doppio femminile – Diretta tv su Sky Sport Tennis

Non prima delle ore 21.30 italiane

Seconda semifinale maschile – Diretta tv su Sky Sport Tennis

Non prima delle ore 23.30 italiane

Seconda semifinale maschile – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

PROGRAMMA ATP INDIAN WELLS: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.