LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Giulio Pellizzari cerca la rimonta su Del Toro

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LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11.40

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa della Tirreno-Adriatico 2026, la San Severino Marche – Camerino. Su questo tracciato si decreterà il vincitore della classifica generale.

La frazione misura 188 km, con 4 GPM e quasi 4000 metri di dislivello. La prima salita è quella di Sassotetto (13.1 km al 7.4 % medio), che nonostante la durezza è difficile faccia danni, terminando a 122 km dal traguardo. A circa 60 km dall’arrivo i corridori entreranno nel circuito finale (di 28 km), in cui saranno da completare due tornate e che termina sull’ascesa di Camerino (3 km all’8.8% medio e massime del 22% al primo km, mentre negli ultimi mille metri pendenze del 20%). Queste rampe, su cui ci sarà l’arrivo, saranno affrontate tre volte, con la prima precedente all’inizio dei due giri conclusivi.

Giulio Pellizzari cerca la rimonta sulle strade di casa, essendo proprio di Camerino. L’obiettivo del classe 2003 sarà in primis quello di vincere una tappa, con uno sguardo anche sulla classificagenerale. Il marchigiano paga 23″ dal leader Del Toro, ma la tappa di oggi può riservare distacchi più elevati e tutto dipenderà dalla sua condizione, che ieri non è sembrata delle migliori. Il messicano, invece, è il vero favorito. Il corridore della UAE ha dimostrato di essere il migliore in salita nella frazione precedente e il grande spunto in volata gli permette di non dover per forza staccare tutti gli avversari.

La frazione di oggi può, anche, essere adatta a corridori esplosivi, come Mathieu Van Der Poel (Alpecin Premier-Tech). Per l’olandese sono forse troppi i metri di dislivello da affrontare, ma se dovesse tenere le ruote dei migliori fino all’ultimo giro diventerebbe il candidato principale alla vittoria, la condizione per fare il colpaccio c’è. Il corridore della Alpecin potrebbe provare, anche, ad inserirsi nella fuga di giornata, per poi siglare la tripletta in questa Tirreno-Adriatico. Discorso simile per Wout Van Aert che, però, a differenza del rivale, non ha mai dimostrato in questa stagione di avere il livello giusto per poter competere con i migliori. Il belga può comunque contare su talento ed esperienza, fattori che lo mettono ancora nelle condizioni di lottare per il trionfo.

Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) può veramente far saltare il banco ed è tra i corridori più pericolosi per il trionfo. L’americano è stato l’unico sulla salita di Santuario Beate Sante a tenere il passo di Del Toro, la forma sembra migliorare di giorno in giorno e oggi può ribaltare la generale. Vedremo, anche, quali saranno le possibilità per Primoz Roglic, compagno di squadera di Pellizzari. Nel caso quest’ultimo non dovesse essere al meglio, lo sloveno avrà il via libera per giocarsela con i migliori. Altri corridori pericolosi sono Giulio Ciccone (Lidl Trek), che sta disputando una settimana di assoluto livello, Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) e il duo della EF Education EasyPost, composto da Richard Carapaz e Ben Healy. Poche possibilità per l’arrivo di una fuga, a meno che non si inseriscano uomini come Van Der Poel o Van Aert, questa è l’ultima tappa in cui ci possono essere scossoni nella generale e tutti vorranno provare qualcosa.

OA Sport vi offre, dunque, la DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa della Tirreno-Adriatico 2026, la San Severino Marche – Camerino. L’inizio ufficiale della corsa è previsto per le 10.45. Buon divertimento!