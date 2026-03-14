LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Otepää 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi sfida Simon per la vittoria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 13.30

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’inseguimento femminile di Otepää, evento valevole per la Coppa del Mondo di biathlon 2025/2026. Ad Otepää (Estonia) prosegue la tappa con una terza giornata che preannuncia spettacolo con le due inseguimento.

Lisa Vittozzi riparte dalla splendida seconda posizione ottenuta ieri nella sprint. La sappadina torna in gara nella specialità che le ha consegnato l’oro olimpico. L’azzurra riparte da una posizione perfetta per sognare la vittoria: Vittozzi scatterà con 2.6 secondi di ritardo da Julia Simon ed avrà un margine di oltre 20 secondi su Lou Jeanmonnot, terza atleta a prendere il via.

Le principali avversarie di Vittozzi saranno le francesi. Oltre alle già citate Simon e Jeanmonnot anche Ocean Michelon proverà ad essere protagonista partendo a 39″ dalla testa. Tra Jeanmonnot e Michelon partirà Janina Hettich-Walz, che ha chiuso la sprint a 24.6″ da Simon. Per l’Italia saranno in gara anche Rebecca Passler, sedicesima, Hannah Auchentaller, trentunesima, e Michela Carrara, quarantesima.

L’inseguimento femminile di Otepää è in programma alle 16.00, orario italiano. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamento minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!