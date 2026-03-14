LIVE Galles-Italia, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: serve una prova di maturità per il record di vittorie

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Buon giorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Galles e Italia, valida per la quinta e ultima giornata del Guinness Sei Nazioni 2026.. Una partita attesissima, perché gli azzurri sono a caccia del terzo successo nel torneo e di confermarsi dopo la bellissima vittoria contro l’Inghilterra.

L’Italia del rugby sogna un’altra impresa dopo la storica vittoria contro l’Inghilterra, la prima in assoluto contro i britannici. Al Principality Stadium di Cardiff gli azzurri affrontano il Galles con l’obiettivo di conquistare il terzo successo nello stesso torneo, un traguardo mai raggiunto dal loro ingresso nel torneo nel 2000. Nonostante la classifica renda complicata la missione, la squadra guidata da Gonzalo Quesada può ancora ambire a un podio che rappresenterebbe un simbolo della crescita del rugby italiano.

Il tecnico argentino ha confermato la continuità nella formazione, con tre cambi rispetto alla vittoria sull’Inghilterra: l’infortunato Simone Ferrari lascia il posto a Muhamed Hasa, Andrea Zambonin viene sostituito da Federico Ruzza in seconda linea, mentre Alessandro Fusco torna titolare in mediana al fianco di Paolo Garbisi, con Stephen Varney in panchina. Sul campo, la sfida sarà dura, soprattutto nei punti d’incontro e nelle fasi statiche. L’Italia punterà sulla coppia di centri Ignacio Brex e Tommaso Menoncello e sulla solidità del pacchetto guidato da Lorenzo Cannone: se riuscirà a reggere l’impatto fisico dei gallesi, potrà davvero provare a scrivere un’altra pagina storica del rugby europeo.

Il calcio di inizio tra Galles e Italia verrà dato dalle ore 17:40. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!