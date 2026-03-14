LIVE Sci di fondo, 50 km Oslo 2026 in DIRETTA: una delle gare più iconiche e attese. Assente Klaebo

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COME STA JOHANNES HOESFLOT KLAEBO

Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della mitica 50 chilometri (a tecnica libera) di OSLO-HOLMENKOLLEN: arriva l’appuntamento più atteso, dai norvegesi, dagli appassionati.

Preparate gli spiedi se siete in loco, nella magica collina della capitale della Norvegia. La 50km di Oslo non è una gara, è un festival. Non a caso viene chiamato così il fine settimana di competizioni che si disputano proprio nella località più fascinosa degli sport invernali, dove si festeggia lo sci nordico come merita: con il pienone in tutte le gare. L’occasione è propizia chiaramente per festeggiare il mito di JOHANNES HOESFLOT KLAEBO, che non sarà al via per la caduta di Drammen, che torna (spiritualmente) a Oslo da 6 volte campione olimpico e 6 volte campione mondiale, imbattuto in un grande evento da 3 anni e vincitore in pectore della Sfera di Cristallo.

La novità della stagione corrente è il format della prova donne: le ragazze partiranno infatti 45′ dopo la partenza dei colleghi uomini. Avremo quindi un arrivo scaglionato, prima gli uomini e, secondo i nostri calcoli circa un’ora più tardi, le donne. Da capire come questo format possa funzionare, se creerà caos o se alleggerirà una gara che, al femminile, è semplicemente folle e senza diritto di cittadinanza. Ebba Anderson, campionessa olimpica, vuole bissare il successo di Lago (ITA), ma Heidi Weng avrà sicuramente preparato l’evento come si deve e proverà a dare battaglia.

Italia per stupire, occhio a Korostelev! Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE dell’attesissima prova su 50 chilometri maschile e femminile di OSLO-HOLMENKOLLEN (NOR) che prenderà il via alle 10:00, alle 10:45 parte la gara femminile. Vi aspettiamo!