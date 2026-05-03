Sport in tv oggi (domenica 3 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 3 maggio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Madrid ed il Challenger di Cagliari, il ciclismo con il Giro di Romandia ed il Giro di Turchia, il calcio con la Serie A, il volley femminile con la Champions League, il basket con la Serie A, e tanto altro ancora.
L’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, ed il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del tabellone, giocheranno la finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid: il match sarà il secondo in programma dalle ore 14.00, sul Manolo Santana Stadium, ma avrà inizio comunque non prima delle ore 17.00.
Sinner punta quest’oggi a diventare il primo tennista a vincere cinque titoli consecutivi in tornei Masters 1000 dopo Parigi 2025, Indian Wells, Miami e Montecarlo 2026: l’azzurro è in vantaggio per 9-4 nei precedenti, ha vinto gli ultimi 8 scontri diretti, nonché gli ultimi 12 set giocati e, nel complesso, 17 degli ultimi 19 disputati contro il tedesco.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Domenica 3 maggio
9.20 Superbike, GP Ungheria: warm-up – Nessuna copertura tv / streaming
10.00 Ciclismo, Giro di Turchia: ottava tappa, Ankara-Ankara (105.2 km) – 10.30 Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 2 HD, DAZN
11.10 Superbike, GP Ungheria: Superpole Race – Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW, differita 14.35 TV8 HD, tv8.it
11.35 Ciclismo femminile, Vuelta España Femenina: prima tappa Marín-Salvaterra de Miño (113.9 km) – 12.45 Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 2 HD, DAZN
11.50 Ciclismo, Giro di Romandia: quinta tappa, Lucens-Leysin (178.2 km) – 14.00 Discovery Plus e HBO Max, 14.30 Eurosport 2 HD e DAZN
12.30 Calcio, Serie A: Bologna-Cagliari – DAZN, DAZN 1
12.30 Calcio femminile, Serie A: Parma-Lazio – DAZN
14.00 Atletica, World Relays: seconda giornata – Rai Sport HD, Rai Play
14.00 Tennis, WTA 1000 Madrid: finale doppio, Andreeva/Shnaider-Siniakova/Townsend – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, SuperTenniX
14.00 Pallanuoto femminile, World Cup: Division 1, Stati Uniti-Giappone – Recast TV
15.00 Calcio, Serie A: Sassuolo-Milan – DAZN, DAZN 1
15.00 Calcio femminile, Serie A: Fiorentina-Como (Serie A femminile) – DAZN
Non prima delle 15.00 Tennis, Challenger ATP 175 Cagliari: finale singolare, Matteo Arnaldi-Hubert Hurkacz – SuperTennis HD, SuperTenniX, Challenger TV
15.30 Superbike, GP Ungheria: gara 2 – Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it
15.45 Pallanuoto femminile, World Cup: Division 1, Ungheria-Spagna – Recast TV
16.00 Volley femminile, Champions League: finale 3° posto, Conegliano-Scandicci – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, DAZN
17.00 Basket, Serie A: Cantù-Treviso – LBA TV
17.00 Basket, Serie A: Reggio Emilia-Napoli – LBA TV
17.00 Basket, Serie A: Sassari-Virtus Bologna – LBA TV
17.00 Basket, Serie A: Cremona-Venezia – LBA TV
17.00 Basket, Serie A: Udine-Trento – LBA TV
17.00 Basket, Serie A: Tortona-Brescia – LBA TV, Sky Sport 254, Sky Go, NOW
17.00 Basket, Serie A: Milano-Trieste – LBA TV, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW, Cielo, cielo.tv
Non prima delle 17.00 Tennis, ATP Masters 1000 Madrid: finale singolare, Jannik Sinner-Alexander Zverev – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV
18.00 Volley, Superlega: gara 2 finale play-off, Civitanova-Perugia – Rai Sport HD, Rai Play, DAZN, VBTV
18.00 Calcio, Serie A: Juventus-Hellas Verona – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW
18.30 Pallanuoto femminile, World Cup: Division 1, Italia-Paesi Bassi – Recast TV
19.00 Volley femminile, Champions League: finale, Vakifbank Istanbul-Eczacibasi Istanbul – Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, DAZN
20.15 Pallanuoto femminile, World Cup: Division 1, Grecia-Australia – Recast TV
20.45 Calcio, Serie A: Inter-Parma – DAZN, DAZN 1
22.00 F1, GP Miami: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, differita 23.25 TV8 HD, tv8.it
