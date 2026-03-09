F1, GP Cina 2026: programma, orari, tv, streaming

Archiviato il primo atto della stagione con il Gran Premio d’Australia, il campionato del mondo di Formula 1 2026 non si ferma e si prepara immediatamente a tornare in pista. Tra una settimana, infatti, il circus sarà già protagonista del secondo round dell’anno: il Gran Premio di Cina.

Il paddock si sposterà sul Shanghai International Circuit, una pista che rappresenta un banco di prova molto più indicativo rispetto a quella vista nel primo appuntamento stagionale. Il tracciato di Albert Park Circuit a Melbourne, infatti, è un cittadino con caratteristiche piuttosto particolari; quello cinese, invece, offre riferimenti tecnici più chiari e potrebbe fornire indicazioni più attendibili sui valori in campo, soprattutto dal punto di vista aerodinamico e sul lavoro svolto dalle scuderie durante l’inverno.

Il weekend di gara proporrà inoltre il format con la Sprint. Le attività inizieranno venerdì 13 marzo con la prima sessione di prove libere alle 04.30 italiane, seguita poche ore dopo dalla Sprint Qualifying in programma alle 08.30. Sabato 14 marzo la giornata si aprirà con le FP2 alle 04.00, mentre alle 08.00 andranno in scena le qualifiche per la gara della domenica. Il momento clou sarà ovviamente domenica 15 marzo, quando la partenza del Gran Premio è fissata alle 08.00 italiane.

Per quanto riguarda la copertura televisiva, l’intero fine settimana del Gran Premio di Cina sarà trasmesso in diretta su Sky attraverso i canali Sky Sport F1, Sky Sport 1 e Sky Sport 4K. Su TV8 saranno invece visibili in chiaro la Sprint Qualifying, la Sprint Race e le qualifiche. Chi preferisce seguire l’evento in streaming potrà farlo tramite NOW e Sky Go; in chiaro su TV8.it per quanto concerne Sprint Qualifying, Sprint Race e qualifiche. OA Sport garantirà come sempre la diretta live scritta di tutte le sessioni del weekend.

GP CINA F1 2026

Venerdì 13 marzo (orari italiani)

Ore 04.30-05.30 Prove libere 1

Ore 08.30-09.14 Sprint Qualifying

Sabato 14 marzo (orari italiani)

Ore 04.00-05.00 Sprint Race

Ore 08.00-09.00 Qualifiche

Domenica 15 marzo (orari italiani)

Ore 08.00 Gran Premio della Cina

PROGRAMMA GP CINA F1 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); TV8 trasmetterà in chiaro e in differita solo le qualifiche e la gara

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro e in differita solo le qualifiche e la gara

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Venerdì 13 marzo (orari italiani)

Ore 08.30-09.14 Sprint Qualifying – Diretta tv in chiaro

Sabato 14 marzo (orari italiani)

Ore 04.00-05.00 Sprint Race – Diretta tv in chiaro

Ore 08.00-09.00 Qualifiche – Diretta tv in chiaro

Domenica 15 marzo (orari italiani)

Ore 14.00 Gran Premio della Cina – Differita tv in chiaro*

*orario soggetto a variazione