LIVE Scandicci-Milano 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: super rimonta delle lombarde nel primo set! 26-28

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5-9 Errore al servizio Milano

4-9 Parallela vincente di Egonu da seconda linea

4-8 Errore al servizio Scandicci

4-7 Ancora palla spinta di Bosetti da zona 4

3-6 La palla spinta di Bosetti da zona 4

2-6 Out Bosetti in parallela da zona 4

2-5 Diagonale di Egonu da zona 2

2-4 Primo tempo Danesi

2-3 Diagonale di Antropova da zona 2

1-3 Mano out Piva da zona 4

1-2 Out il primo tempo di Nwakalor

1-1 Primo tempo Danesi

1-0 Vincente Antropova da zona 2

26-28 Muroooooooooooo Danesiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii su Antropova!

26-27 Ancora mano out di Lanier da zona 4

26-26 Mano out Lanier da zona 4

26-25 Due super difese di Scandicci e poi Antropova vincente da seconda linea

25-25 Primo tempo Kurtagic

25-24 Out Egonu da seconda linea

24-24 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Egonuuuuuuuuuuuuuuuuu

24-23 Errore al servizio Scandicci

24-22 Antropova vincente da seconda linea

23-22 Primo tempo Weitzel

22-22 Rientra e mette a segno la parallela da zona 2 Egonu

22-21 Mano out Antropova da zona 2

21-21 Vincente Akimova da seconda linea

21-20 Sbaglia Fersino, slash di Antropova

20-20 Vincente Lanier da zona 4

20-19 Primo tempo Nwakalor

19-19 Errore al servizio Scandicci

19-18 Mano out Antropova da seconda linea

18-18 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Pivaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

18-17 Aceeeeeeeeeeeeeeee Pivaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

18-16 Aceeeeeeeeeeee Pivaaaaaaaaaaaaaaa

18-15 Diagonale di Lanier da zona 4 a chiudere una lunga azione

18-14 Diagonale di Akimova da zona 2

18-13 Diagonale di Antropova da seconda linea

17-13 Vincente Akimova da zona 2

17-12 Diagonale di Antropova da zona 2

17-11 Aceeeeeeeeeeeeeee Antropovaaaaaaaaaaaaaaaa

16-11 Mano out Bosetti da zona 4

15-11 Cinque attacchi per Scandicci con difesa e muro di Milano e poi ci pensa Antropova con la piazzata in mezzo al campo da zona 2

14-11 Pallonetto di Egonu da zona 2

14-10 Diagonale stretta di Antropova da zona 2

13-10 Parallela di Egonu da zona 2

13-9 Out il primo tempo di Danesi

12-9 Diagonale di Skinner da zona 4 con muro piazzato

11-9 Aceeeeeeeeeeeeeeee Bosiooooooooooooooo

11-8 Vincente Lanier da zona 4

11-7 Fallo di seconda linea Egonu

10-7 Vincente Skinner da zona 4

9-7 Diagonale di Lanier da zona 4

9-6 >Difesa di Weitzel, attacco di Antropova da seconda linea, mano out

8-6 Out la diagonale di Egonu da seconda linea

7-6 Parallela di Antropova da seconda linea

6-6 Parallela di Piva da zona 4

6-5 Primo tempo dietro di Weitzel

5-5 Manoi out Skinner da zona 4

4-5 Vincente il pallonetto di Bosetti da zona 4

3-5 Mano out di Egonu da zona 2

3-4 Diagonale di Antropova da zona 2

1-2 Vincente Egonu da seconda linea

20.28: Per la sfida contro Scandicci dovrebbe essere pienamente disponibile la schiacciatrice Khalia Lanier, una delle principali armi offensive della formazione milanese. L’attaccante statunitense non era partita titolare nella partita europea, ma il suo contributo può risultare fondamentale per l’equilibrio del sistema offensivo della squadra.

20.25: Dall’altra parte della rete la Numia Vero Volley Milano arriva alla semifinale dopo una settimana intensa sul fronte europeo. La squadra lombarda è stata infatti sconfitta 2-3 in casa dal Vakifbank Istanbul nell’andata dei quarti di Champions League, una gara combattuta e giocata punto a punto che ha lasciato qualche rimpianto ma anche segnali incoraggianti.

20.22: L’alzatrice Maja Ognjenovic è alle prese con un problema fisico che potrebbe costringerla a saltare la sfida inaugurale della serie. Un’eventuale assenza che peserebbe soprattutto nella gestione dei momenti più delicati della partita, considerando l’esperienza e la qualità della regista serba. La profondità del roster di Scandicci resta comunque uno dei punti di forza della squadra, costruita per competere su più fronti e per affrontare partite ad altissimo livello.

20.19: La Savino Del Bene Scandicci, allenata da Marco Gaspari, arriva all’appuntamento con il morale alto dopo il convincente 3-0 ottenuto contro il Fenerbahce nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Una prestazione di grande solidità che ha rafforzato la fiducia del gruppo e confermato le ambizioni della formazione toscana anche in campo europeo. Resta però un’incognita importante in vista di gara1.

20.16: Negli ultimi anni il confronto tra Scandicci e Milano è diventato una sorta di classica del campionato italiano, spesso decisiva nelle fasi più importanti della stagione. Anche in questa annata le due squadre hanno confermato valori molto simili, come dimostrano i risultati dei precedenti in regular season, che raccontano di un equilibrio perfetto.

20.13: Il Pala BigMat di Firenze ospita il primo atto di una semifinale attesissima e molto incerta. La Savino Del Bene Scandicci riceve infatti la Numia Vero Volley Milano per gara1 di una serie che si gioca al meglio delle cinque partite, con l’obiettivo di conquistare tre successi per approdare alla finale scudetto.

20.10: Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara1 della semifinale di volley scudetto femminile di serie A1 2025-2026 Savino del Bene Scandicci e Numia Vero Volley Milano.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara1 della semifinale di volley scudetto femminile di serie A1 2025-2026 Savino del Bene Scandicci e Numia Vero Volley Milano. Il Pala BigMat di Firenze ospita il primo atto di una semifinale attesissima e molto incerta. La Savino Del Bene Scandicci riceve infatti la Numia Vero Volley Milano per gara1 di una serie che si gioca al meglio delle cinque partite, con l’obiettivo di conquistare tre successi per approdare alla finale scudetto.

Negli ultimi anni il confronto tra Scandicci e Milano è diventato una sorta di classica del campionato italiano, spesso decisiva nelle fasi più importanti della stagione. Anche in questa annata le due squadre hanno confermato valori molto simili, come dimostrano i risultati dei precedenti in regular season, che raccontano di un equilibrio perfetto. Nella gara di andata disputata a ottobre fu infatti Scandicci a imporsi con un netto 3-0, sfruttando soprattutto la spinta del proprio pubblico e una prestazione molto solida in tutti i fondamentali. Nel match di ritorno, giocato a febbraio, è arrivata invece la risposta di Milano, che ha pareggiato i conti con un altro 3-0, dimostrando di avere le qualità per mettere in difficoltà la formazione toscana. Due risultati speculari che confermano quanto il confronto tra queste due squadre sia sempre aperto e imprevedibile.

La Savino Del Bene Scandicci, allenata da Marco Gaspari, arriva all’appuntamento con il morale alto dopo il convincente 3-0 ottenuto contro il Fenerbahce nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Una prestazione di grande solidità che ha rafforzato la fiducia del gruppo e confermato le ambizioni della formazione toscana anche in campo europeo. Resta però un’incognita importante in vista di gara1. L’alzatrice Maja Ognjenovic è alle prese con un problema fisico che potrebbe costringerla a saltare la sfida inaugurale della serie. Un’eventuale assenza che peserebbe soprattutto nella gestione dei momenti più delicati della partita, considerando l’esperienza e la qualità della regista serba. La profondità del roster di Scandicci resta comunque uno dei punti di forza della squadra, costruita per competere su più fronti e per affrontare partite ad altissimo livello.

Dall’altra parte della rete la Numia Vero Volley Milano arriva alla semifinale dopo una settimana intensa sul fronte europeo. La squadra lombarda è stata infatti sconfitta 2-3 in casa dal Vakifbank Istanbul nell’andata dei quarti di Champions League, una gara combattuta e giocata punto a punto che ha lasciato qualche rimpianto ma anche segnali incoraggianti. er la sfida contro Scandicci dovrebbe essere pienamente disponibile la schiacciatrice Khalia Lanier, una delle principali armi offensive della formazione milanese. L’attaccante statunitense non era partita titolare nella partita europea, ma il suo contributo può risultare fondamentale per l’equilibrio del sistema offensivo della squadra.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di gara1 della semifinale di volley scudetto femminile di serie A1 2025-2026 Savino del Bene Scandicci e Numia Vero Volley Milano, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 20.30!