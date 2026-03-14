LIVE Italia-Porto Rico, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: dentro o fuori, c’è la stella Nolan Arenado

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di quarti di finale dell’Italia al World Baseball Classic 2026. Al Daikin Park di Houston, gli azzurri si giocano contro Porto Rico uno storico accesso in semifinale, un fatto mai accaduto nella storia del Classic.

A questo punto del torneo, è tutto o niente: l’Italia può realmente sognare, grazie a un gruppo particolarmente unito. Arriva da imbattuta all’appuntamento contro Porto Rico che ha perso solo contro il Canada, e anche di stretta misura (3-2). Naturalmente anche in questo caso bisogna tenere presente la forza della squadra portoricana, che in due occasioni è arrivata fino a giocare la finale.

Porto Rico vanta, tra gli altri, l’otto volte All Star MLB Nolan Arenado, che peraltro è già stato al Classic con la maglia di Team USA nel 2017 e 2023. La storia è quella di Edwin Diaz, che è tornato dopo un 2023 che lo aveva visto infortunarsi al ginocchio. Una buona metà del roster è composta da Major Leaguers, il resto da Minor Leaguers, free agent o (in due casi) partecipanti al campionato messicano.

Un’attenzione, quella che l’Italia ha addosso, forse mai vista prima: sono in tanti ad essersi interessati al fenomeno tricolore. Questo è accaduto sia dalle nostre parti che negli States, che hanno scoperto a loro spese la forza di una squadra che ha un’unione totale. Quella che consente a Vinnie Pasquantino di fare tre fuoricampo in una partita dopo un torneo vissuto in ombra, ma anche quella di uno staff che ha saputo davvero trasmettere il significato di avere la parola Italia sulla maglia. In breve, l’Italia vuole continuare a essere sulla bocca di tutti.

Il playball tra Italia e Porto Rico verrà dato dalle ore 20:00. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!