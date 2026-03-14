LIVE Sci alpino, SuperG Courchevel 2026 in DIRETTA: Giovanni Franzoni sogna la vittoria. La startlist

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Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo SuperG di Courchevel, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 maschile di sci alpino. Dopo lo spettacolo della discesa libera, Courchevel torna protagonista con il primo dei due superG in programma nel weekend. La gara di oggi, sabato 14 marzo (ore 11.00), rappresenta il recupero della prova cancellata a Garmisch-Partenkirchen e si disputa sulla pista Eclipse, la stessa che ieri ha incoronato Vincent Kriechmayr vincitore della discesa davanti all’azzurro Giovanni Franzoni e allo svizzero Marco Odermatt. Domani la località francese ospiterà poi il secondo superG consecutivo, completando un weekend decisivo per la corsa alla sfera di cristallo della disciplina.

La gara arriva a conclusione di una stagione molto intensa e faticosa. Marco Odermatt, già dominatore della Coppa del Mondo generale e fresco vincitore anche della coppa di discesa, guida la classifica di superG con 425 punti e parte ancora una volta con i favori del pronostico. Lo svizzero ha già dimostrato di sapersi adattare perfettamente alla pista di Courchevel e potrebbe chiudere definitivamente i conti anche nella disciplina, dove ha un margine consistente sugli inseguitori. Con tre gare ancora in programma prima delle finali, Odermatt ha infatti un vantaggio importante su Vincent Kriechmayr, secondo con 267 punti, e sugli altri rivali austriaci Stefan Babinsky e Raphael Haaser, entrambi ancora in piena corsa per il podio di specialità.

Proprio Kriechmayr arriva al superG con grande fiducia dopo il successo di ieri in discesa, il ventesimo della sua carriera in Coppa del Mondo. Il trionfo dell’austriaco ha interrotto un lungo dominio di svizzeri e italiani nella velocità e ha confermato quanto il campione di Linz sia ancora uno dei grandi riferimenti della disciplina. In superG, dove ha conquistato anche un titolo mondiale in passato, l’austriaco ha spesso dimostrato di poter essere estremamente competitivo e potrebbe rappresentare il principale rivale di Odermatt anche nella gara di oggi.

Tra i protagonisti attesi c’è naturalmente anche Giovanni Franzoni, grande protagonista della discesa di ieri con uno splendido secondo posto a soli nove centesimi dalla vittoria. Il bresciano sta vivendo una delle migliori stagioni della carriera, con diversi podi nelle discipline veloci e una crescita evidente soprattutto sul piano della continuità. In classifica di superG Franzoni occupa attualmente il quinto posto con 240 punti, a pochi punti dal podio della graduatoria. Una nuova prestazione di alto livello potrebbe quindi rilanciarlo nella lotta per le posizioni più prestigiose della disciplina.

L’Italia si presenta a questo appuntamento con un gruppo numeroso e con diversi atleti in grado di inserirsi nelle zone alte della classifica. Dominik Paris, nonostante qualche difficoltà nella discesa di ieri, resta uno degli uomini più esperti del circuito e su tracciati tecnici come quello di Courchevel può sempre dire la sua. Attenzione anche a Mattia Casse, che in superG ha già dimostrato in più occasioni di avere le qualità per lottare per il podio, mentre Christof Innerhofer continua a portare in gara la sua grande esperienza nelle prove veloci. Alle spalle dei nomi più attesi non mancano altri possibili outsider. Lo svizzero Stefan Rogentin, quarto nella discesa di ieri, ha dimostrato di avere un ottimo feeling con la pista francese e potrebbe inserirsi nuovamente nella lotta per le prime posizioni. Da seguire anche l’austriaco Raphael Haaser, sempre molto competitivo in superG e ancora a caccia del primo successo in Coppa del Mondo, oltre al connazionale Babinsky, attualmente terzo nella classifica di specialità.

Resta però un’incognita importante legata alle condizioni meteo, con precipitazioni nevose attese sulla località francese e una visibilità che potrebbe cambiare sensibilmente rispetto alla discesa di ieri. La pista Eclipse ha già mostrato di poter diventare molto selettiva, soprattutto nella parte centrale più tecnica, e con condizioni di neve diverse il superG potrebbe rivelarsi ancora più imprevedibile. Con Odermatt deciso a blindare anche la coppa di superG, Kriechmayr in grande fiducia e Franzoni pronto a confermare il suo momento magico, il primo superG di Courchevel promette dunque spettacolo e grande equilibrio. Un appuntamento che potrebbe già indirizzare in modo decisivo la classifica della disciplina prima dell’ultimo atto di domani e delle finali di stagione.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del primo SuperG di Courchevel, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 maschile di sci alpino. Cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 11.00!