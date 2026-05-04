Sport in tv
Sport in tv oggi (lunedì 4 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Quest’oggi, lunedì 4 maggio, la settimana inaugurale del mese comincia con una giornata di sport sicuramente interessante anche se non particolarmente ricca di eventi a livello numerico. Prosegue il grande spettacolo dei playoff NBA, con le ultime gare-7 del primo turno e con gara-1 della semifinale di Eastern Conference tra San Antonio Spurs e Minnesota Timberwolves.
Italia che punta alla top16 dei Mondiali a squadre di tennistavolo, sfidando la Croazia ai sedicesimi di finale del torneo iridato maschile a Londra, ma ci sarà spazio anche per le finali dello skeet nella tappa di Almaty della Coppa del Mondo di tiro a volo oltre alla seconda tappa della Vuelta femminile per quanto riguarda il ciclismo su strada.
Entra nel vivo la finale dei Mondiali di snooker al Crucible tra Shaun Murhpy e Wu Yize, mentre nel tardo pomeriggio ed in serata si disputeranno i posticipi dei campionati nazionali di calcio. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 4 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Lunedì 4 maggio
1.30 Basket, NBA: Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors (gara-7 primo turno playoff) – Diretta tv su Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go e NOW
10.00 Tennistavolo, Mondiali a squadre: sedicesimi di finale (alle 10.00 Italia vs Croazia torneo maschile) – Diretta streaming sul canale Youtube World Table Tennis
12.10 Tiro a volo, Coppa del Mondo: finali skeet ad Almaty – Diretta streaming sul canale Youtube ISSF
14.00 Snooker, Mondiali: Shaun Murphy vs Wu Yize (finale) – Diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e DAZN
14.15 Ciclismo femminile, Vuelta Femenina: seconda tappa – Dalle 15.30 in diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 2 e DAZN
16.00 Calcio, Premier League: Chelsea-Nottingham – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; live streaming su Sky Go e NOW
18.30 Calcio, Serie A: Cremonese-Lazio – Diretta streaming su DAZN
18.30 Pallanuoto femminile, World Cup: Italia-Spagna – Diretta streaming su Recast (a pagamento)
19.30 Snooker, Mondiali: Shaun Murphy vs Wu Yize (finale) – Diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e DAZN
20.45 Calcio, Serie A: Roma-Fiorentina – Diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN
21.00 Calcio, Premier League: Everton-Manchester City – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; live streaming su Sky Go e NOW
21.00 Calcio, Liga: Siviglia-Real Sociedad – Diretta streaming su DAZN
Martedì 28 aprile
2.00 Basket, NBA: New York Knicks-Philadelphia 76ers (gara-7 primo turno playoff) – Diretta tv su Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go e NOW
3.30 Basket, NBA: San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves (gara-1 semifinali di Conference) – Diretta tv su Sky Sport Basket; live streaming su Sky Go e NOW
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