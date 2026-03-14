LIVE Italia-USA 21-38, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: le americane volano nel secondo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

28-44 Appoggio di Cubaj su assist di Zandalasini.

26-44 1/2 di Copper a cronometro fermo.

Time-out chiamato da Andrea Capobbianco con circa due minuti al termine del quarto.

26-43 Rhyne Howard risponde con la stessa moneta.

26-40 LOREJA CUBAJ! BOMBAAAAA

23-40 Jasmine Keys batte un colpo per l’Italia a metà secondo quarto.

21-40 Appoggio di Gray e +19 USA.

21-38 1/2 di Olbis Andre’ a cronometro fermo.

Time-out Stati Uniti.

STOPPATA DI VERONA SU PLUM!

20-38 Olbis Andre’ su assist di Zandalasini.

18-38 2/2 di Kelsey Plum a cronometro fermo.

18-36 LAURA SPREAFICO! LA TRIPLA DELLA CAPITANA.

15-36 Kelsey Plum in contropiede! Gli USA puniscono ad ogni “fiammata”.

15-34 COSTANZA VERONA! L’ITALIA BATTE UN COLPO.

13-34 2/2 ai liberi per il +21 USA.

13-32 Dearica Hamby con l’appoggio.

13-30 Mariella Santucci col 2/2 in lunetta per provare a muovere il punteggio.

11-30 Kelsey Plum col fade away! Gli USA accarezzano i venti punti di vantaggio.

Inizia la seconda frazione!

Si chiude il primo quarto sul punteggio di 11-28 in favore degli USA sull’Italia!

11-28 Caitlin Clark con la tripla da lontanissimo! Ci sarà un motivo per cui la chiamano la “Steph Curry al femminile”…

Canestro annullato ad Olbis Andre’ per un appoggio oltre la sirena dei 24”.

11-25 Bueckers col piazzato per dare il +14 alle campionesse olimpiche.

11-23 Giro perfetto in lunetta di Caitlin Clark per il +12 USA con circa un minuto al termine del primo quarto.

11-21 Cecilia Zandalasini con l’arresto e tiro.

9-21 Dentro il libero per il 2+1.

9-20 Reese segna col fallo! Gli USA iniziano ad aumentare i giri del motore e scappano a +11.

9-18 Chelsea Gray con il jumper per il +9.

9-16 MARIELLA SANTUCCI! L’ITALIA INTERROMPE L’EMORRAGIA.

7-16 Gray emula le compagne per il break di 9-0 degli USA! Time-out immediato di coach ANDREA CAPOBIANCO.

7-13 Altra bomba, questa volta di Copper: uno-due micidiale delle statunitensi.

7-10 Young da tre per il nuovo vantaggio USA.

7-7 2/2 per il centro della Reyer Venezia per pareggiare i conti.

Risolto: si riparte con -5’59” sul cronometro al termine del primo quarto. Giro in lunetta per Lorela Cubaj.

Gioco fermo per un problema tecnico al cronometro, con le squadre richiamate in panchina: si dovrebbe riprendere tra poco una volta risolto l’inconveniente.

5-7 Caitlin Clark attacca benissimo il ferro! Primo canestro per la stella USA, +2.

5-5 Copper in backdoor per il pareggio.

5-3 TAGLIO DI CECILIA ZANDALASINI SU ASSIST DI COSTANZA VERONA!

3-3 1/2 di Young in lunetta.

3-2 FRANCESCA PASA CON LA TRIPLA! L’ITALIA RISPONDE SUBITO.

0-2 Copper subito per sbloccare il punteggio.

Si alza la palla a due a San Juan (Porto Rico). Buon divertimento a tutti e forza azzurre!

21:58 Questi gli Starting five scelti dai due CT: Keys Pasa C. Verona Zandalasini Cubaj (Italia); Hamby Copper Gray Burrell Young (USA)

21:55 Squadre che hanno completato il riscaldamento nel Coliseo de Puerto Rico “José Miguel Aglerot” di San Juan (Porto Rico) e ora vengono presentate, con la palla a due tra circa cinque minuti.

21:52 Il CT Andrea Capobianco, attraverso il sito della FIP, aveva commentato così la vittoria contro la Nuova Zelanda e presentato così la sfida odierna: “Queste due vittorie ci fanno vivere il giorno di riposo con serenità ma il lavoro non è ancora completato, ci attendono ancora tre partite e quella di domani (oggi, ndr) ci vede in campo contro la squadra più forte del mondo. Curiosamente, nel 2015 il mio esordio sulla panchina della Nazionale Femminile avvenne proprio contro Team Usa, era un’amichevole e si giocava a Roma. Ovviamente il contesto di domani sarà completamente diverso: dovremo giocare con semplicità provando a fare le nostre cose, è comunque un onore per noi e per tutto il movimento essere arrivati a giocare una partita ufficiale contro una formazione di questo spessore, una squadra che per forza mentale e organizzazione di gioco ricorda il Dream Team”.

21:49 Da una parte Cecilia Zandalasini, Costanza Verona e Lorela Cubaj; dall’altra parte Caitlin Clark, Kelsey Plum e Paige Bueckers: che parterre di stelle pronte a deliziarci con le giocate da campionesse!

21:46 La rappresentativa tricolore ha all’attivo nel pre-Mondiale in svolgimento a San Juan (Porto Rico) due successi in altrettante partite disputate contro le padrone di casa e contro la Nuova Zelanda con delle prestazioni convincenti. Ora basta una vittoria per accedere al Mondiale a ben 32 anni di distanza dall’ultima partecipazione, con un’autentica impresa da tentare questa sera ma con la possibilità di provare a centrare questo successo domani sera contro la Spagna.

21:43 Le ragazze del CT Andrea Capobianco affrontano la corazzata americana piena zeppa di stelle che militano nella WNBA (il corrispettivo della NBA al femminile, ndr) con l’oro olimpico al collo ininterrottamente da Atlanta 1996, con le statunitensi che hanno già staccato il pass per il Mondiale dopo il successo nel torneo continentale americano.

21:40 Buonasera a tutti, amiche e amici di OA Sport! Bentrovati alla diretta Live di Italia-USA, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026!

Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Italia-USA, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026. Terzo match per le azzurre nel torneo pre-Mondiale per il girone B dopo l’esordio positivo contro Porto Rico e la seconda partita contro la Nuova Zelanda.

Le ragazze del CT Andrea Capobianco si trovano di fronte la corazzata a stelle e strisce, ma vogliono comunque provare a giocarsela fin in fondo dopo le ottime prestazioni fornite contro Porto Rico e Nuova Zelanda. Sugli scudi ancora una volta Cecilia Zandalasini, con Lorela Cubaj a farsi rispettare nel pitturato. Basta una sola vittoria all’Italia per staccare uno storico pass nelle prossime partite (contro Spagna e Senegal).

Gli USA sono la squadra di riferimento a livello mondiale, con le americane già qualificate alla rassegna iridata di settembre ma che vogliono comunque accumulare minuti nelle gambe e oliare al meglio i meccanismi per un roster pieno zeppo di stelle a cominciare da Caitlin Clark e da Kelsey Plum.

Inizio del match previsto questa sera al Coliseo de Puerto Rico “José Miguel Aglerot” di San Juan (Porto Rico) alle 22:00 ora italiana – le 17:00 secondo il fuso orario dell’isola caraibica. Diretta tv garantita da Sky Sport Basket (canale 205) e Sky Sport Mix (canale 211), mentre la diretta streaming sarà disponibile per tutti su RaiPlay e previo abbonamento su SkyGO, Now TV e DAZN. Buon divertimento a tutti con la diretta Live di OA Sport di Italia-Stati Uniti!