LIVE Sinner-Zverev, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: si gioca in prima serata, in palio la finale

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Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissima semifinale del Masters 1000 di Indian Wells 2026 che vede di fronte il numero 2 del mondo Jannik SINNER e il temibile tedesco Alexander Zverev.

Redivivo, Zverev si trova a giocare l’ennesima semifinale in un torneo di questa caratura e per issarsi nella 16^ finale dovrà superare uno dei due attuali dominatori del circuito. Sinner ha perso solamente una partita nei Masters 1000 degli ultimi due anni prima della finale, quella in cui i crampi hanno avuto la meglio sul pusterese a Shanghai contro Griekspoor. Sinner che è anche in caccia del 6° titolo Masters 1000 e, per farlo, dovrà con ogni probabilità ritrovare quel miglior tennis che, dai fasti delle ATP Finals, pare aver smarrito.

Chiaramente il numero 2 del mondo continua a giocare ad altissimi livelli, vertiginosi. Manca però qualcosa rispetto alla versione idilliaca che abbiamo in mente dell’ex campione degli Australian Open. La finale contro Alcaraz è l’epilogo che tutti vorrebbero, ma anche per l’iberico c’è un ostacolo insidioso nella persona di Daniil Medvedev, in forma ritrovata in questi ultimi tornei.

Ultima partita tra di loro proprio a Torino, nella fase a gironi, dominata dal pusterese non senza concedere chance e palle break al rivale. Le annullò tutte da campione, e chiuse in due parziali. Vedremo se oggi Zverev sarà in grado di ottenere lo stesso numero, o quantomeno vicino di chance sul servizio di Sinner, che ha concesso pochissimo durante tutto il torneo nel deserto della California. Zverev non batte Sinner dal 5 settembre 2023, erano gli ottavi di finale degli US Open, da quel momento 2 set vinti su 13 disputati tra i due.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE dell’attesissima semifinale del Masters 1000 di Indian Wells 2026 che vede di fronte il numero 2 del mondo Jannik SINNER e il tedesco Alexander Zverev: partita che si gioca alle 21.30. Vi aspettiamo!