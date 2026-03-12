Italia-Porto Rico, World Baseball Classic 2026: orario quarti, tv, streaming. Gli USA hanno preteso un cambio di programma

L’Italia del baseball continua a sorprendere e conquista un altro risultato di grande prestigio. Gli azzurri hanno ottenuto la qualificazione ai quarti di finale del World Baseball Classic, chiudendo il proprio girone con un percorso perfetto. Dopo la memorabile vittoria contro gli Stati Uniti, la Nazionale ha superato anche il Messico con un netto 9-1 e ora si prepara ad affrontare Porto Rico sabato 14 marzo nella fase a eliminazione diretta.

La sfida contro i messicani è stata una prova di maturità per la squadra italiana, capace di gestire la pressione e di colpire nei momenti decisivi. Protagonista assoluto è stato il capitano Vinnie Pasquantino, che fino a quel momento non aveva ancora messo a segno una valida nel torneo.

L’azzurro si è però sbloccato nel modo più spettacolare possibile, realizzando tre fuoricampo in una sola partita: un’impresa mai riuscita prima nella storia del World Baseball Classic e che lo stesso Pasquantino non aveva mai compiuto nemmeno nella sua carriera professionistica. Determinante anche la prestazione del lanciatore partente Aron Nola, autore di una prova solida che ha spento sul nascere le ambizioni del Messico, permettendo poi all’attacco azzurro di prendere il controllo della gara.

Per quanto riguarda il prossimo impegno, inizialmente l’Italia avrebbe dovuto scendere in campo nella notte italiana tra venerdì 13 e sabato 14 marzo, alle ore 01:00 (le 20:00 locali a Houston). Tuttavia, dopo la qualificazione degli Stati Uniti come secondi nel girone, gli USA hanno chiesto di disputare il proprio quarto di finale nella fascia serale.

Di conseguenza, il calendario è stato modificato: gli Stati Uniti giocheranno sabato 14 marzo alle 01:00 italiane (venerdì 13 marzo alle 15:00 a Houston), mentre l’Italia affronterà il proprio quarto di finale sabato 14 marzo alle ore 20:00 italiane, corrispondenti alle 15:00 locali in Texas. La copertura televisiva sarà garantita da RaiSport HD e da Sky Sport Max (206); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

ITALIA-PORTO RICO WORLD BASEBALL CLASSIC 2026

Sabato 14 marzo (orari italiani)

Ore 01:00 USA vs Canada al Daikin Park di Houston

Ore 20:00 Italia vs Porto Rico al Daikin Park di Houston

ITALIA-PORTO RICO WORLD BASEBALL CLASSIC 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD, Sky Sport Max (206)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo e NOW

Diretta testuale: OA Sport