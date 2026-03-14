LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Otepää 2026 in DIRETTA: trionfo in solitaria per Laegreid! Ottimo prova di Hofer

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.26 Per oggi è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live dell’inseguimento maschile termina qui! Fra poco più di un’ora sarà il momento invece dell’individuale femminile dove Lisa Vittozzi correra per l’ennesimo podio in Coppa del Mondo. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata!

14.22 Questa invece la classifica aggiornata di specialità:

1 Eric Perrot 337

2 Samuelsson Sebastian 314

3 Tommaso Giacomel 296

4 Johannes Dale 294

5 Johan Botn 251

14.17 Questa la top ten di giornata:

1 S.H. LAEGREID

2 E. JACQUELIN +2.33

3 M. ULDAL +2.46

4 C. WRIGHT +2.49

5 S. SAMUELSSON +2.52

6 F. CLAUDE +3.05

7 L. HOFER +3.14

8 P. NAWRATH +3.18

9 J. DALE +3.25

10 J.O. BOTN +3.28

14.15 Il “premio” per la miglior rimonta se lo aggiudica Claude che risale di ben 22 posizioni concludendo in sesta posizione. Benissimo anche Wright che riprende 17 posizioni, ma perde il podio allo sprint con Uldal.

14.13 La prestazione di Laegreid è stata sublime. Il norvegese è stato l’unico a chiudere con un solo errore ed è stato anche fra i più veloci sugli sci.

14.11 Ancora a punti Pircher che arriva 34esimo. Romanin recupera invece 10 posizioni rispetto alla sprint e chiude in 43esima posizione.

14.10 Braunhofer agguanta la 22esima posizione grazie ad una solida prova al poligono (3 errori in una giornata caratterizzata da forti raffiche di vento).

14.09 ottimo settimo posto per Hofer che chiude appena dietro a Claude. Perrot termina la sua prova all’undicesima posizione e perde punti prezioni su Samuelsson per la classifica di specialità.

14.08 Jacquelin arriva con 2’33” di ritardo dalla prima posizione di Laegreid. Uldal sopravanza Wight allo sprint, mentre quinto chiude Samuelsson.

14.07 Uldal si accoda a Wright, si decide tutto allo sprint.

14.06 Jacquelin è sicuro della seconda posizone, mentre per il podio lo statunitense Wright ha un leggero margine (4 secondi) sulla coppia formata da Samuelsson e eUldal.

14.04 E’ già sul traguado Laegreid! Il norvegese domina l’inseguimento e vince con minuti e minuti di margine! E’ la diciannovesima vittoria in Coppa del Mondo per lo scandinavo!

14.03 Alle spalle di Laegreid c’è ancora uno stanchissimo Jacquelin. Dietro di lui la lotta per il podio è apertissima. Al momento terzo è Wright con Uldal, Samuelsson, Nawrath e Claude ancora in gioco.

14.02 Grande poligono di Hofer! E’ l’unico che in questo poligono fa zero errori. L’azzurro per ora è sesto!

14.01 I migliori del gruppo dietro sono Nawrath e Perrot che con un solo errore risalgono in classifica.

14.01 Triplo errore di Dale. Sembra quasi che nessuno voglia prendersi questa seconda posizione!

14.00 Il vento manda in crisi Samuelsson! Lo svedese commette 4 errori! Lotta per il podio ancora apertissima.

13.59 Bruttissimo poligono di Jacquelin che sbaglia tre volte (anche a causa di una folata di vento) e rischia di perdere il podio.

13.58 Non chiude con un poligono perfetto Laegreid che sbaglia il secondo bersaglio. Il norvegese è comunque in testa ampiamente e si invola verso la seconda vittoria consecutiva.

13.56 Jacquelin perde molto dalla testa e adesso potrebbe essere messo anche nel mirino da Samuelsson. Laegreid si avvicina all’ultimo poligono con più di un minuto di vantaggio e potrebbe anche commettere un paio di errori senza compromettere il risultato.

13.55 Gli altri azzurri si stanno comportando molto bene. Pircher, Branhofer e Romanin sono racchiusi in dieci secondi attorno alla trentesima posizione.

13.54 Il vento sembra aver condizionato pesantemente questo poligono. Hofer al momento è undicesimo appaiato a Perrot. Newrath invece si ritrova al settimo posto dopo un poligono da tre errori.

13.53 Tanti errori anche nel gruppo degli inseguitori. Purtroppo anche Hofer non centra due bersagli ed è destinato a perdere posizioni. L’unico che non sbaglia è il norvegese Dale che sale in quarta posizione.

13.52 Passa comunque in seconda posizione Jacquelin ( con 56 secondi di ritardo) nonostante gli errori. Dietro Nawrath sbaglia 3 volte mentre Samuelsson fa 5 su 5 e si prende la terza posizione.

13.51 Laegreid continua la sua gara perfetta! Jacquelin invece, che sembra anche in crisi sugli sci, piazza due errori ed è costretto a due firi di penalità.

13.50 Arriva al primo poligono in piedi Laegreid. Il suo margine su Jacquelin è di 13 secondi.

13.49 In questa tornata Hofer è meno veloce rispetto al primo giro. L’azzurro ha perso le code di un velocissimo Wright e si trova all’ottavo posto con 2 minuti di ritardo.

13.48 Samuelsson riprene Nawrath per la lotta al podio. I due hanno un minuto e mezzo di ritardo dalla vetta. Dietro di loro, a venti secondi, in solitaria c’è Lombardot.

13.48 Intanto davanti Jacquelin perde le code di Laegreid che allarga sensibilmente la forbice fra lui e il suo diretto inseguitore. Sono 12 adesso i secondi fra i due.

13.47 Perrot stavolta è più preciso e rimonta fino alla dodicesima posizione. In uscita dal poligono però il francese rompe il bastoncino ed è costretto ad un cambio che gli costa diversi secondi.

14.46 Nonostante l’errore Nawrath passa terzo con 1’22” di ritardo. Anche Hofer commette un errore e rimane in settima posizione con un ritardo di 1’53”.

14.45 Del gruppo inseguitori sbagliano tutti e i due in testa prendono un margine davvero notevole.

14.44 Continua la gara perfetta della coppia al comando! Zero errori per Laegreid e Jacquelin che, in virtù di una sessione molto più rapida si riaccoda a soli 3 secondi.

14.44 Entra al poligono per la seconda volta Laegreid, Jacquelin segue con un ritardo di 12,6 secondi. Il vento intanto si è alzato e complica le cose agli atleti.

13.43 Anche Romanin guadagna un po’ di posizione anche grazie agli zero errori al primo poligono. A metà del secondo giro l’azzurro è 42esimo.

13.42 Intanto il primo poligono dei francesi Fillon Maillet e Perrot è stato tragico. 3 errori per i transalpini che sono passati all’intermedio oltre la ventesima posizione. Con Samuelsson la davanti si potrebbe riaprire la classifica di specialità.

13.40 Rimane invariato il vantaggio di Laegreid su Jacquelin (9.8 secondi). Dietro il duo al comando si trova una coppia scandinava formata da Frey e Samuelsson a 48 secondi.

13.39 Anche Pircher trova lo zero nel primo poligono e passa al ventesimo posto all’intermedio.

13.38 Zero errori di Hofer! Che inizio dell’azzurro che passa in settima posizione con un minuto di ritardo dalla vetta.

13.37 Non sbagliano i due in testa! Mantengono il loro margine Laegreid e Jacquelin. Errore invece per Nawrath.

13.37 Si entra al poligono! Laegreid arriva alla prima serie di tiro con 10 secondi su Jacquelin.

13.36 Fra il terzo posto di Nawrath e il quarto di Fillon Maillet ci sono circa 20 secondi. Il francese guida un gruppetto con Frey, Botn, Suamelsson e Lombardot.

13.35 Partito molto forte Hofer che dopo 1,2 km ha già ripreso 3 posizioni, fra cui il fenonemo Perrot. 8 secondi guadagnati dall’azzurro sulla testa in poco più di 1000 metri.

13.34 Al primo rivelamento cronometrico il francese Jacquelin e il tedesco Nawrath hanno guadagnato un secondo a testa sul Laegreid. Il norvegese guida ancora con 9 secondi di margine sul francese.

13.33 Vedremo se Laegreid forzerà per rimanere in testa da solo o se invece sarà ripreso già prima del poligono dagli inseguitori così da trasformare questa gara in una corsa molto tattica.

13.32 Parte anche Perrot e 4 secondi dopo prende il via anche il primo azzurro Hofer.

13.30 Si comincia! Laegreid dà inizio all’inseguimento di Otepää!

13.28 Per l’Italia, in assenza di Giacomel, le speranze sono affidate all’espertissimo Lukas Hofer. L’azzurro ha chiuso al tredicesimo posto una buona prova sprint, macchiata da un errore nel poligono in piedi, e partirà un minuto dopo Laegreid. Anche gli altri azzurri presenti in Estonia si sono comportati discretamente nella sprint, ottenendo il pass per la gara di oggi. Ottime sono state la prestazioni di Christoph Pircher, 30° con un distacco di 1′ e 24”, e di Patrick Braunhofer, 37° con 1′ e 49″ di ritardo. Meno positiva la prova di Nicola Romanin che comunque prenderà parte alla pursuit in virtù del 52°.

13.26 Per quanto riguarda la lotta per la classifica di specialità Perrot non è sembrato brillantissimo nella sprint chiudendo al dodicesimo posto con un distacco di 58 secondi dal vincitore Laegreid causati principalmente da due errori al poligono. Potrebbe essere l’occasione buona per Samuelsson per accorciare in classifica, anche se lo svedese parte “solamente” 15 secondi prima del rivale transalpino.

13.23 Il primo al cancelletto di partenza sarà ovviamente il vincitore della sprint Laegreid, seguito dopo 10 secondi dal francese Jacquelin e dopo 17 dal tedesco Nawrath.

13.20 Mancano solo dieci minuti all’inizio della gara!

13.16 E’ proprio Samuelsson il principale avversario del transalpino anche nell’inseguimento; il margine di Perrot è ampio, ma non del tutto rassicurante (53 punti). Dietro Samuelsson è ancora della “partita” anche il norvegese Dale-Skjevdal, con 57 punti di ritardo dal leader.

13.13 Quella di oggi è la penultima gara con questo format nella stagione; motivo per cui sarà essenziale ragionare anche in ottica della classifica di specialità. A guidarla è il giovane francese Eric Perrot, che, complice anche il forfait post-olimpico di Giacomel, è al comando di tutte le specialità ad esclusione della sprint, dove è stato sopravanzato due giorni fa dallo svedese Samuelsson.

13.10 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta prova di inseguimento maschile della Coppa del Mondo di Biathlon 2026 ad Otepää. La seconda gara al maschile nella località estone comincerà alle 13.30, fra 20 minuti!

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta prova di inseguimento maschile della Coppa del Mondo di Biathlon 2026 ad Otepää. Quella di oggi è la penultima gara con questo format nella stagione; motivo per cui sarà essenziale ragionare anche in ottica della classifica di specialità.

A guidare la classifica è il giovane francese Eric Perrot, che, complice anche il forfait post-olimpico di Giacomel, è al comando di tutte le specialità ad esclusione della sprint, dove è stato sopravanzato due giorni fa dallo svedese Samuelsson. E’ proprio lo scandinavo il principale avversario del transalpino anche nell’inseguimento; il margine di Perrot è ampio, ma non del tutto rassicurante (53 punti). Dietro Samuelsson è ancora della “partita” anche il norvegese Dale-Skjevdal, con 57 punti di ritardo dal leader.

Come in ogni inseguimento gli atleti partiranno in base al ritardo accumulato nella sprint andata in scena giovedì. Nella prima gara della tappa estone, dove si disputeranno anche i prossimi mondiali, Perrot non è sembrato brillantissimo chiudendo al dodicesimo posto con un distacco di 58 secondi dal vincitore Laegreid causati principalmente da due errori al poligono. Potrebbe essere l’occasione buona per Samuelsson per accorciare in classifica di specialità, anche se lo svedese parte “solamente” 15 secondi prima del rivale transalpino. Il primo al cancelletto di partenza sarà ovviamente il vincitore della sprint Laegreid, seguito dopo 10 secondi dal francese Jacquelin e dopo 17 dal tedesco Nawrath.

Per l’Italia, in assenza di Giacomel, le speranze sono affidate all’espertissimo Lukas Hofer. L’azzurro ha chiuso al tredicesimo posto una buona prova sprint, macchiata da un errore nel poligono in piedi, e partirà un minuto dopo Laegreid. Anche gli altri azzurri presenti in Estonia si sono comportati discretamente nella sprint, ottenendo il pass per la gara di oggi. Ottime sono state la prestazioni di Christoph Pircher, 30° con un distacco di 1′ e 24”, e di Patrick Braunhofer, 37° con 1′ e 49″ di ritardo. Meno positiva la prova di Nicola Romanin che comunque prenderà parte alla pursuit in virtù del 52°.

La penultima prova pursuit della Coppa del Mondo 2026 di biathlon partirà alle 13,30. OA Sport vi propone la DIRETTA Live testuale con cronaca dettagliata ed aggiornamenti costanti per non farvi perdere nemmeno un minuto della gara! Buon divertimento.