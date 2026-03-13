LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Antonelli sfida Russell tra Sprint e qualifiche

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Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP della Cina, seconda tappa del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Shanghai sarà un sabato piuttosto intenso: la Sprint Race e le qualifiche per lo schieramento di partenza della gara domenicale terranno banco. Tecnici e piloti saranno chiamati a dare il massimo e il tempo a loro disposizione non sarà moltissimo.

Si profila un confronto in casa Mercedes tra il britannico George Russell e Kimi Antonelli. L’esperto pilota del Regno Unito è andato a prendersi la pole-position nelle qualifiche sprint, mettendo in mostra un grande feeling con la W17 e facendo la differenza. Antonelli, dal canto suo, ha assicurato alla Stella a tre punte tutta la prima fila e spera di avere in gara delle sensazioni migliori alla guida della propria monoposto.

La partenza della Sprint sarà un momento importante, visto che soprattutto le vetture di Brackley non sono state inappuntabili a Melbourne (Australia). Nello start cercheranno di recuperare posizioni le due Ferrari. Le Rosse hanno concluso al quarto e sesto posto con il britannico Lewis Hamilton e il monegasco Charles Leclerc.

Il time-attack si è rivelato ancora una volta il punto debole della macchina di Maranello. Da capire se si troveranno delle contromisure rispetto a questa problematica, dovendosi guardare dalla McLaren, mentre la Red Bull con Max Verstappen è apparsa molto in difficoltà.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP della Cina, seconda tappa del Mondiale 2026 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La Sprint Race inizierà alle 04.00 italiane, mentre le qualifiche prenderanno il via dalle 08.00 nostrane. Buon divertimento!