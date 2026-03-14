LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: nuove modifiche al percorso, cambia l’orario di partenza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 15.00

CAMBIO DI PERCORSO E DI ORARIO ALLA PARIGI NIZZA

11.31 Buongiorno, Amici di OA Sport. Gli organizzatori della corsa, considerando le condizioni meteo avverse, hanno posticipato l’inizio della settima tappa alla ore 13.45. Questo il comunicato: “Poiché le condizioni meteorologiche sono ulteriormente peggiorate rispetto alle previsioni di ieri, gli organizzatori della corsa hanno deciso di apportare ulteriori modifiche al percorso della settima tappa, in accordo con la prefettura delle Alpi Marittime, la giuria di gara dell’UCI e i rappresentanti delle squadre e dei corridori. Per evitare i tratti resi pericolosi dalla pioggia nella prima parte del percorso, i corridori saranno trasferiti con i pullman delle rispettive squadre a una nuova postazione di partenza sul ponte Louis Nucéra, a Le Broc. Dopo un trasferimento di 2,5 chilometri, la partenza ufficiale sarà data al chilometro 73 del percorso originario. Il traguardo rimane a Isola-Village, al termine di un percorso ora ridotto a 47 chilometri“.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della settima tappa della Parigi-Nizza 2026. 120.6 km da Nizza ad Isola con il percorso originario mutato a causa del maltempo previsto lungo il tracciato. Si arriverà sempre in salita, ma con pendenze abbordabilissime che chiamano anche gli sprinter resistenti. Appuntamento alle 11.40 con il via ufficiale per una frazione che avrà ben poco da dire rispetto a quanto disegnato dagli organizzatori prima della variazione.

“Gli organizzatori della Parigi-Nizza hanno monitorato con attenzione le condizioni meteo nel dipartimento delle Alpi Marittime. Le ultime previsioni rendono impensabile l’arrivo ad Auron, con il rischio concreto di nevicate a quota 1100 metri. E’ stata dunque presa la decisione di cambiare il percorso per la sicurezza degli atleti. L’arrivo avrà luogo ad Isola, dove era già previsto uno sprint intermedio”, la comunicazione dell’organizzazione. Percorso che prevede due GPM in avvio di tappa, ovvero Côte de Carros (7 km al 5.1% di pendenza media) e Côte de Bouyon (1.7 km al 6.1% di pendenza media). Dopo circa 40 km ondulati ci sarà una breve discesa che porterà i corridori verso la risalita della Vallèe de la Tinèee. Circa 45 km tutti in leggerissima ma costante salita che non dovrebbero produrre selezione, con i protagonisti che dovranno stare attenti a freddo e pioggia.

Diversamente da quanto previsto gli scalatori potrebbero far posto agli sprinter resistenti. Torna a confidare in un ottimo risultato Luke Lamperti (EF Education EasyPost), che ha già dimostrato di avere una buona gamba. Occhi puntati su Orluis Aular (Movistar Team), capace di esaltarsi su arrivi simili, e su Bryan Coquard (Cofidis). Dopo una Parigi-Nizza sottotono Biniam Girmay (NSN Cycling Team) cercherà il riscatto, mentre proveranno la zampata Max Kanter (XDS Astana Team) e Laurence Pithie (Red Bull – BORA – hansgrohe). Arrivo che potrebbe strizzare l’occhio anche a Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team). L’esperto italiano vuole migliorare il quinto posto ottenuto nella sesta tappa.

La settima tappa della Parigi-Nizza 2026, da Nizza ad Isola, inizierà alle 11.40. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tutti!